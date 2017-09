La viagra dejó sordo a Hugh Hefner: el efecto secundario menos conocido

septiembre 28, 2017 - 10:39 am

Karissa Shannon, amante junto a su hermana gemela Kristina del millonario propietario de la Mansión Playboy, contaba hace unos años al diario ‘The Sun’ cuáles eran las prioridades de Hugh Hefner en su vida octogenaria:

“Prefería seguir teniendo relaciones sexuales aunque acabara quedándose sordo”.

Para algunos era solo el fundador de la revista ‘Playboy’, para otros todo un Epicuro del siglo XX. Apóstol del hedonismo, la cuenta de Twitter del empresario anunciaba la pasada noche del miércoles 27 de septiembre su fallecimiento a los 91 años por causas naturales y “rodeado de sus seres queridos” (en palabras literales del propio comunicado).

Se tomaba su Viagra y consultaba su reloj para salir de la fiesta a la hora adecuada. Si no, no era capaz de cumplir más tarde

La edad no perdona. Su hijo Cooper confesaba el pasado mes de agosto a ‘The Hollywood Reporter’ el deterioro que Hefner estaba sufriendo como consecuencia de su edad: “Es duro verle moverse con dificultad, pero me alegro de que sea un problema físico y no mental”. Este polémico icono de la revolución sexual de los 60 se veía aquejado de problemas de espalda, pérdida de visión, utilizaba un andador y el audífono que siempre le acompañaba revelaba sin ambages sus problemas de audición.

La lujuria hasta sus últimas consecuencias

“Tenías que inclinarte y hablarle a su oído bueno para que te entendiera. Podíamos sentarnos a su lado y no enterarse de nada de lo que estábamos comentando”, declaraba Karissa Shannon. La principal causa de su sordera tenía, sin embargo, un claro culpable: la Viagra que tomaba para poder seguir manteniendo en su séptima, octava y su novena década de existencia una vida sexual activa.

El diario británico ‘The Independent’ ilustraba con ironía cómo Hefner consumía las pastillas azules como si se tratara de gominolas. Isabella St. James, una de sus múltiples amantes, revelaba también al periódico ‘Daily Mail’ cómo el medicamento condicionaba incluso su rutina: “Hef se tomaba su Viagra. Después consultaba su reloj para asegurarse de que abandonábamos la fiesta a la hora adecuada. Si no, no sería capaz de cumplir más tarde”.

La Viagra y la pérdida de audición

¿Una vida sin sexo o una vida sin música, sonidos y palabras? El fundador de ‘Playboy’ no tenía duda de cuál de las dos opciones acabaría eligiendo. No son pocos los estudios que desde hace una década avisan del indeseado efecto secundario del popular fármaco contra la impotencia. La causa final se encuentra en el principio activo sildenafilo y en otros inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), como el tadalafil y el vardenafilo, presentes también en medicamentos prescritos contra la disfunción eréctil, como Cialis o Levitra.

Según la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos para la Salud británica, los casos son excepcionales, pero ante las primeras manifestaciones es importante que se comuniquen los síntomas al especialista lo antes posible.

Normalmente, la sordera ocasionada por estos fármacos aparece como una pérdida auditiva neurosensorial súbita, una enfermedad provocada por daños en el oído interno que suele presentarse en solo uno de los dos canales de audición.

En un estudio llevado a cabo por varias instituciones hospitalarias británicas sobre una muestra de 47 sujetos que mostraban la afección tras haber consumido inhibidores del PDE5, dos tercios de los casos aparecieron en menos de 24 horas después de la ingesta. Las personas aquejadas de sordera súbita no suelen acudir al médico con celeridad ya que piensan que su pérdida de audición se debe a alergias, sinusitis, cera que obstruye el conducto auditivo u otras causas comunes. Retrasar su diagnóstico es, sin embargo, un grave error, ya que la eficacia final del tratamiento contra la sordera puede acabarse reduciendo de manera drástica.

Lea también: Murió el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner

El Confidencial