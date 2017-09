La señal de Enrique de Gales en su encuentro con Melania Trump que revienta las redes (Video)

septiembre 24, 2017 - 2:10 pm

En su primera salida en solitario como primera dama de EE.UU., Melania Trump llegó este sábado a Toronto (Canadá), con motivo del concurso internacional multidisciplinario Invictus Games, en el que participan militares discapacitados, tanto retirados como en activo, y que se celebra en diferentes países desde 2014 a iniciativa de Enrique de Gales.

Antes del evento, la esposa Donald Trump, mantuvo un encuentro de 20 minutos con el príncipe británico, que compuso ante las cámaras un extraño gesto con sus dedos en el que muchos internautas (y trolls) han querido ver una ‘señal del diablo’.

first thing I noticed when I saw this photo is Prince Harry doing he devil’s horn/satan hand sign. also in the video, it was intentional pic.twitter.com/HUHZfs8Tkh

— GLEGEND DISCIPLE (@YujuAndTheBoooy) 24 de septiembre de 2017