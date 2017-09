La petición de Pizza Hut a sus empleados mientras Irma se acercaba a Florida

Septiembre 12, 2017 - 10:26 pm

Las directrices de un gerente de un restaurante de la cadena Pizza Hut en Jacksonville (Florida, EE.UU.) en plena conmoción por la llegada del huracán Irma se han vuelto viral en las redes sociales. No lo ha hecho precisamente por tener gracia, sino por su crueldad.

En una instantánea difundida vía Twitter puede verse una hoja de papel colocada en la pizarra en la cual se da a los empleados del establecimiento “un período de gracia de 24 horas” para su evacuación. Además, en la nota se afirma que los trabajadores deben regresar a sus puestos 72 horas después del paso del ciclón. Y se advierte que, en caso de que los empleados no cumplan con las normas “independientemente de la razón, se considerará que no se han presentado en su puesto de trabajo y que no han avisado, y el papeleo será preparado”.

Las autoridades de Florida pidieron a los residentes de las zonas afectadas por el eventual paso de Irma que las evacuaran mucho antes para poder prepararse mejor ante la adversidad de la situación. De ahí que la llamada a abandonar el área tan solo 24 horas antes de la llegada de Irma va en contra de las solicitudes de las autoridades y pone en riesgo la salud de los trabajadores.

La reacción oficial de Pizza Hut no ha tardado mucho en llegar. La cadena ha emitido un comunicado en el que afirma que no comparte la decisión del gerente del local. El comunicado indicó que la compañía no tiene una política específica que fije las horas en que puedan dejar sus puestos de trabajo los empleados en caso de desastre natural. El documento ha señalado que “el operador local de la franquicia ha abordado la situación con el gerente implicado” por no seguir las normas de la cadena.

Pizza Hut wants its minimum wage employees to risk their lives for corporate profits. (@KatiSipp) pic.twitter.com/r8rwb3O7I6 — Jacobin (@jacobinmag) 11 de septiembre de 2017

