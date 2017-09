La pesadilla de ‘The Handmaid’s Tale’ conquista los Emmy

septiembre 18, 2017 - 8:53 am

En un año de distopías en todos los niveles en Estados Unidos, The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada), un drama futurista en el que las mujeres han sido esclavizadas para servir como cobayas reproductoras, ganó este domingo el máximo premio de los Emmy.

La pesadilla soñada por la novelista Margaret Atwood hace tres décadas fue elegida como mejor serie dramática del año en la 69ª edición de los premios de la industria de la televisión. El rostro de la serie, Elisabeth Moss, ganó el premio a la mejor actriz después de siete nominaciones. En total, el drama se lleva ocho premios, los mismos que Big Little Lies, otra gran historia de mujeres.

The Handmaid’s Tale es un producto de Hulu, que no es una cadena tradicional ni de cable. Hulu es una web. Se trata de la primera vez que una serie que solo se ve por Internet gana el Emmy a mejor drama del año, un trono que ocuparon Canción triste de Hill Street, El ala oeste de la Casa Blanca, Mad Men o Los Soprano. Se trata de un momento definitorio en la historia de la televisión. Básicamente, que no hace falta tener un canal para hacer la mejor televisión. El premio a la serie de Hulu es la conquista definitiva de los espectadores por parte de las plataformas de Internet.

Fue una noche difícil sin embargo para Netflix, que vio esfumarse los premios principales para The Crown, House of Cards, Stranger Things y Master of None, todas apuestas muy potentes para ser coronado como el nuevo titán de la producción de televisión. Stranger Things se quedó con los cinco premios que había ganado en los Emmy técnicos la semana pasada. Lo mismo le pasó a Westworld, la gran apuesta de HBO este año en drama. Solo cinco premios técnicos, ninguno este domingo.

Por cadenas, HBO volvió a reinar en los números con 10 premios este domingo, además de tener la mejor comedia del año y la mejor miniserie. Netflix se llevó 4, Hulu 5, el canal de pago FX, 2, y la cadena tradicional NBC, 6. Pero de los premios de NBC, uno fue por un drama, el de Sterling K. Brown como protagonista en This Is Us, uno de los fenómenos del año en Estados Unidos. Las grandes series ya no pertenecen a las cadenas tradicionales.

Veep (HBO) es, de nuevo, la mejor comedia del año en opinión de la industria. Un golpe de autoridad en un momento en que competía con dos importantes novedades que han presentado una forma totalmente distinta de hacer comedia en televisión, Atlanta (FX) y Master of None (Netflix). El premio sabe a homenaje para el equipo de David Mandel, que logró mantener el altísimo nivel de la serie tras la partida de su creador, Armando Ianucci. La serie se acabará el año que viene, al finalizar su séptima temporada. El premio a mejor director y mejor actor de comedia fue para el creador y protagonista de Atlanta, Donald Glover.

EFE