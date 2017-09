La obsesión llevó a sexagenario a la muerte tras incendiarse en La Cañada porque su joven amante lo dejó

septiembre 24, 2017 - 6:00 pm

La joven, quien decidió ponerle fin a la relación, sufrió quemaduras leves junto a su hija, pero ambas están estables

Henry Ramón Soto Bozo, de 61 años, murió hoy a las 10:00 de la mañana, en el Hospital Coromoto de Maracaibo, después de prenderse en fuego, junto a su amante, Ana Iris Ochoa Luzardo, de 27 años y su hija, una niña de apenas un año, ayer, luego de una acalorada discusión, en donde la joven decidió ponerle fin a la relación sentimental que mantenían los dos.

El terrible desenlace ocurrió en una casita que compartían los tres, de vez en cuando, ubicada en el sector Puerto Urdaneta, parroquia Chiquinquirá, del municipio La cañada de Urdaneta, cuando Soto tomó una pimpina de gasolina, se encerró con su pareja e hija y encendió un yesquero, provocando el incendió de la vivienda, con el que buscaba que todos murieran calcinados, pero fue él la única víctima fatal.

Una cuñada de Ana Iris, manifestó que la joven le contó lo que había sucedido en la casa.

“Ana Iris fue a recoger la ropa porque ella no vive allí, sino con sus padres, en El Bajo, San Francisco, pero siempre iba a chequear la casa. Mientras recogía sus cosas, Henry le dijo “vos no me vais a dejar a mí, yo te quiero a vos, yo te voy a enseñar algo que me enseñó la vecina” y en ese momento salió y regresó con la pimpina de gasolina y un yesquero en la mano y causó la desgracia”, manifestó la cuñada.

Añadió que las llamas alcanzaron a Ana Iris y su hija cuando la cargo y abrió la puerta de la vivienda para huir del fuego y pedir auxilio. Una camioneta que iba pasando por la avenida principal notó la emergencia de la mujer y la trasladó a casa de sus padres.

“Cuando llegó, asustada, le dijo a su papá, “papi mira lo que nos hizo Henry, me quemó a la niña”. Al oír tan atroz noticia, los hermanos de Ana Iris salieron inmediatamente a buscar a Henry, mientras que otros familiares la llevamos con la niña al ambulatorio”, reveló la pariente.

Ana Iris resultó con quemaduras leves en las piernas, por lo que fue dada de alta, pero su hija sufrió lesiones en un 15% de su cuerpecito y fue remitida al Hospital Coromoto de Maracaibo, donde permanece en observación, dentro de la Unidad de Quemados.

Las horas de agonía de Henry

Por su parte, Henry fue auxiliado por los vecinos del referido sector, quienes lo trasladaron hasta la Clínica María de San José, siendo remitido hasta el Coromoto, permaneciendo ahí 24 horas hasta que finalmente murió, puesto que tenía quemaduras graves en un 80% de su cuerpo.

Se conoció que Ana Iris es madre de cinco niñas, pero solo la última la tuvo con Henry. La pareja tenía aproximadamente cinco años juntos.

La familiar de la joven finalizó, indicando que a Soto nunca se le notó una actitud violenta con la joven y su hija. Se sienten extrañados y consternados por el lamentable desenlace.

Por otro lado, los familiares de Soto, su esposa e hijos se mostraron herméticos con los medios de comunicación.

El cuerpo del hoy occiso fue llevado a la morgue forense de LUZ y la pequeña de un año continúa estable en la Unidad de Quemados del Coromoto.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se apersonaron en la vivienda donde ocurrió el suceso para realizar las experticias.

Noticia al Día