La Mega rechazó comentarios emitidos en el programa “Calma Pueblo”

septiembre 26, 2017 - 7:57 pm

Ante el procedimiento abierto por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a Radio Éxitos FM 107.3 C.A (La Mega), en razón del programa “Calma Pueblo”, que se transmite a través de esta frecuencia, queremos manifestar a la opinión pública nacional nuestro completo rechazo y condena a los comentarios emitidos en dicho espacio, que no reflejan de manera alguna los principios y valores de esta emisora.

Ratificamos nuestro compromiso de cumplimiento y total apego a la normativa legal vigente en el país, y en particular a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y medios electrónicos.

En consecuencia, en Radio Éxitos FM 107.3 C.A (La Mega), no nos solidarizamos y nos deslindamos en la utilización de expresiones que constituyan violaciones a las normativas ya mencionadas, y reconocemos el error en el cual se incurrió en dicho espacio. En particular deseamos que no quede duda alguna con respecto a nuestro empeño en promover el pleno respeto a la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente en la República Bolivariana de Venezuela, inclusive en horario supervisado.

Radio Éxitos FM 107.3 C.A (La Mega) reitera que ni alentaremos ni aceptaremos que mediante un uso inadecuado del lenguaje se promueva la discriminación por razones de sexo, raza, credo, orientación sexual o posición política en nuestra emisora, y por ello siempre estaremos adoptando las decisiones para garantizar el fiel cumplimiento de esos postulados por parte de nuestros locutores y productores nacionales independientes.

Radio Éxitos FM 107.3 C.A (La Mega) ratifica su compromiso con el uso responsable y profesional del espectro radioeléctrico, en el marco de la libertad de expresión consagrada en nuestra Carta Magna.

Nota de prensa