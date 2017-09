La gran noche amarilla de Juan Pablo tiñó de gris el cielo azul de Eveling

Septiembre 11, 2017 - 3:44 pm

Un país complejo, borroso, inaprensible, convertido en montaña rusa, realizó unas elecciones primarias regionales que contó con escaso tiempo de preparación, por primera vez sin la autoría del CNE, y con la guerra interna, exposición y marcadas diferencias entre los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática.

El Zulia tuvo el proceso más complicado. Los opositores zulianos salieron a las calles desde muy temprano vestidos entre la “lucha” de Juan Pablo Guanipa, y la anunciada “recuperación” de Eveling Trejo de Rosales. La gente habló, se expresó, pidió cambio político. En algunos votantes de las primarias, la desesperación que dejó las recientes protestas y la victoria anunciada antes de realizarse de las elecciones de la ANC, se convirtieron en esperanza.

Pasada las cinco de la tarde, el ambiente cambió, alguien había ganado. Las mesas aún no se cerraban, y ya había tensiones entre sus miembros por resultados que no eran oficiales. Más de uno tuvo una acalorada discusión por el control de las mesas, mientras que al llegar el momento de cerrarlas, los golpes intentaron marcar la jornada en algunos puntos de la ciudad, eran los militantes de las organizaciones políticas que ya dejaban ver su impotencia y su impaciencia. Las sillas ya no sentaban a la gente, se usaban para agredir a otro. Para algunos la situación era normal, estaban acostumbrados.

Un Zulia en vilo, que no pudo ver los resultados el mismo día de la elección, impacientó a muchos que no salían del asombro. Sus caras no mostraban el azul brillante acostumbrado que los representa. Se sentían invadidos de angustia, algunos no aguantaban esperar los resultados oficiales que no llegaron ese día, decidían irse antes de tiempo.

Esa noche, Maracaibo se dividió en dos. Una Maracaibo color azul marcada por un silenció, una tarima que se instaló por completo y que no pudo ver subir a su candidata a primarias, y otra Maracaibo amarilla que celebraba anticipadamente una victoria, y que quería ver a su candidato hablar para ratificar su triunfo.

“Hay que saberlo manejar”, decía un alto dirigente político a otro, que no podía ocultar en su cara que todo parecía perdido. El aire fuera de una oficina, dónde solo estaban los más altos y los más pesados líderes ya había comenzado a necesitar a la candidata de la “recuperación” afuera. La serenidad y un suave tono de voz, de una mujer sensible, había salido de esa oficina, esta vez para hablar con su gente, con su militancia, sus amigos cercanos.

Ella habló: “Tenemos a Maracaibo, y eso es más que una Gobernación”, inmediatamente sus seguidores entendieron el mensaje. No hacía falta ya seguir esperando que Caracas anunciara los resultados, algunos decidieron retirarse. La tarima ya no esperaba oír a la candidata, agarró y se montó en el camión en que había llegado.

El otro candidato, esperado por sus seguidores que pedían en su voz que cantara la victoria apareció. Le había quedado pequeño el lugar que escogió para que su gente escuchara los resultados. Ya su hermano se había encargado de decir en las redes sociales, lo que había pasado con las elecciones primarias.

“Hemos triunfado, el Zulia habló con voz fuerte” dijo el candidato emocionado. Lágrimas de alegría se dejaban ver en la gente que lo acompañaba. Para ellos el resultado que no llegó ese día, no fue impedimento para celebrar su victoria y salir a la calle a su “lucha”.

Una Venezuela en crisis, ya puede iniciar el recorrido a unas elecciones regionales que aún no tienen fecha. La crisis la ahoga como si subiera a un décimo piso por escaleras y no sabe si esas elecciones serán la solución a sus tantos problemas. Se puede cansar.

Freddy Enrique Rozo @freddyenriqVzla

CNP 23.866

Fotos: Khristopher Castillo y José López

