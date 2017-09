septiembre 28, 2017 - 5:12 pm

Kendra Wilkinson y Bridget Marquardt, ex’s “Chicas de la Mansión Playboy” y exnovias del magnate de la revista, Hugh Hefner, reaccionaron ante la muerte del empresario este miércoles en la noche.

“Es difícil decir cómo me siento”, dijo la estrella de reality, Kendra, quien se mudó a la mansión junto a Hefner cuando apenas cumplía los 18 años de edad.

Mientras, su amiga Bridget, lamentó el fallecimiento y prometió siempre recordar los “maravillosos momentos y asombrosas experiencias” junto a él.

Kendra conoció a Hugh Hefner en su 78ª fiesta de cumpleaños en la Mansión Playboy, a la que asistió como una de las habituales mujeres con pintura corporal (painted girls). Hugh Hefner se interesó por Kendra al ver unas fotos suyas, y cuando la vio en persona decidió que quería que se convirtiese en una de sus novias oficiales. Kendra aceptó y un mes después se mudó a la Mansión Playboy en 2003.

Mientras tanto, en marzo de 2002 Hugh Hefner, fundador y dueño de Playboy, le pidió una cita a Bridget y poco después le invitó a mudarse a la Mansión Playboy y a convertirse en una de sus novias oficiales. Bridget aceptó y a los pocos días se mudó a la Mansión convirtiéndose así en la séptima novia oficial de Hef por aquel entonces.

Hef, junto a Holly, Kendra y Briget, fueron los protagonistas del show para TV, Chicas de la Mansión Playboy, programa que las dio a conocer en el mundo y les permitió proyectarse luego de salir de las alas del magnate.

Can’t really put in to words how I really feel. It’s easy to say he will be missed and how much I loved him. There’s a lot more than that

— Kendra Wilkinson (@KendraWilkinson) 28 de septiembre de 2017