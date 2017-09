Septiembre 6, 2017 - 7:47 pm

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) informó esta tarde que las tormentas tropicales José y Katia se convirtieron en huracán de categoría 1 en la cuenca atlántica, sumándose así al poderoso huracán Irma, de categoría 5.

Según los pronósticos, José podría seguir la estela de Harvey en su rumbo hacia el Caribe. Por ahora se encuentra en aguas abiertas del océano Atlántico.

Katia, por su parte, se formó en el suroeste del golfo de México, y al igual que José, también tiene vientos máximos sostenidos, con rachas más elevadas, de 75 millas por hora (120 km/h), lo que ha puesto en aviso de huracán al estado mexicano de Veracruz, desde Tuxpan a Laguna Verde, indicó el NHC.

José se encuentra a 1040 millas (1.675 kilómetros) de las Antillas Menores, donde podría llegar este próximo fin de semana, aunque posteriormente viraría ligeramente hacia el norte para situarse entre los archipiélagos de Bermudas y Bahamas, y no como Irma, que pasará cerca de la costa norte de Puerto Rico y Cuba.

Este ciclón se encuentra a 185 millas (295 km) de Tampico y 185 millas (300 km) de Veracruz, ambos en México, y se mueve hacia el sureste a una velocidad de 3 millas por hora (6 km/h).

Las previsiones de los meteorólogos es que Katia permanezca frente a la costa hasta última hora del viernes, cuando tocaría tierra en México para debilitarse posteriormente a depresión tropical.

Se espera que Katia produzca acumulaciones de lluvia total de 127 a 254 milímetros sobre el norte de Veracruz, y de 50 a 127 milímetros al sur de Tamaulipas, al noreste de Puebla y al sur de Veracruz en la mañana del sábado.

El NHC alertó sin embargo de que en el norte de Veracruz se puede acumular cantidades máximas de hasta 381 milímetros.

Estos dos huracanes se suman al “potencialmente catastrófico” Irma, el huracán más fuerte registrado hasta ahora en el Atlántico, que se acerca a la costa noreste de Puerto Rico tras dejar atrás las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe.

La primera tormenta tropical de 2017 fue Arlene, que se formó en abril pasado en mitad del Atlántico, más de un mes antes del comienzo de la temporada.

A esta siguieron Bret, Cindy, Don, Emily y Franklin, que se convirtió en el primer huracán de la temporada; luego, Gert, el segundo huracán; Harvey, que alcanzó la categoría 4; Irma, categoría 5, la máxima; y José y Katia, por ahora de categoría 1.

Hurricane #Jose Advisory 6: Quickly Strengthening Jose Becomes a Hurricane. https://t.co/VqHn0uj6EM

Hurricane #Katia Advisory 5: Hurricane Katia Forms in the Southwestern Gulf of Mexico. https://t.co/VqHn0uj6EM

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 6 de septiembre de 2017