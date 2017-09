Justin Verlander: “Ojalá podamos darle un campeonato a esta ciudad”

Septiembre 3, 2017 - 3:02 pm

Justin Verlander solo tuvo una media hora para decidir si aceptaban un cambio a los Astros de Houston.

Al sacar cuentas, el pitcher no pudo dejar pasar la oportunidad de sumarse al equipo con el mejor record de la Liga Americana.

“Lo determinante fue poder ganar y unirme a una organización que está armada para ganar durante un buen tiempo”, dijo Verlander.

Justo a tiempo llegó Justin Verlander

Justin Verlander fue adquirido de los Tigres de Detroit la noche del jueves a cambio de tres prospectos de las ligas menores, justo antes que expirase el plazo para añadir a jugadores con elegibilidad para la postemporada. Fue presentado el domingo en Houston.

“Hemos hecho un arduo trabajo desde que Jim Crane compró el equipo en 2011 y puso a este equipo en posición de conseguir el primer campeonato a la ciudad de Houston”, dijo el gerente general Jeff Luhnow. “Y el añadir a un pitcher con la jerarquía de líder de rotación, de Juego de Estrellas, ganador del Cy Young y el MVP (Jugador Más Valioso) es exactamente lo que necesitábamos para incrementar nuestras posibilidad de no solo ganar este año, sino que potencialmente en futuros años”.

Verlander lució radiante al ponerse su gorro con el logo de los Astros, una imagen distinta para el lanzador de 34 años de edad tras una trayectoria profesional con un solo equipo, de 13 años, con los Tigres.

El canje se concretó en medio de una calamitosa semana en la ciudad, luego que el huracán Harvey causó catastróficas inundaciones en la región.

“Ojalá podamos darle un campeonato a una ciudad que realmente podría recibir algo así, y ojalá espero ser parte de ello y podamos darle a esta ciudad algo como causa”, señaló Verlander.

Justin Verlander le da fortaleza a la rotación de Houston

La incorporación de Verlander refuerza la que ya era una sólida rotación, encabezada para Dallas Keuchel y Lance McCuller. Keuchel, el ganador del Cy Young en 2015, no ocultó su malestar cuando los Astros no completaron canjes relevantes en julio, se entusiasmó por la presencia de otro as en la rotación.

“Entusiasmo se queda corto”, dijo Keuchel. “Cada vez que puedes conseguir a alguien que va al Juego de Estrellas todo el tiempo, un pitcher de su calibre y lo que ha logrado, pues el equipo es más fuerte”.

En su carrera, Justin Verlander ha sido seleccionado para el Juego de Estrellas y ha lanzado cinco veces en la postemporada. Su foja de 7-5 con 3.39 de efectividad y 112 ponches en 16 aperturas en los playoffs.

