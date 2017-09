septiembre 27, 2017 - 6:58 am

El constituyente Julio Chávez afirmó este miércoles que, ante la negativa de la oposición de no ir al dialogo, se deben tomar acciones contra dirigentes regionales que hoy son candidatos y que asegura “están comprometidos con la violencia, asesinatos, y destrozos”.



El también vicepresidente del Psuv por los estados Táchira y Mérida, indicó que estas acciones podrían tomarse desde la Fiscalía y el Poder Electoral.

“No puede ser que estos señores que dicen que no van al diálogo y no les interesa a la país, ahora se presentan con los candidatos”, comentó Chávez, quien considera además que se debe revisar si la oposición desestima la mesa de negociación para tomar el camino de la “violencia insurrecional”.

Enfatizó que la decisión de la dirigencia opositora de no ir a la mesa de diálogo, se entiende como que no les interesa. “Quieren reencontrarse con el camino insurreccional. No quieren llegar al 15 de octubre, porque saben que les espera una derrota descomunal”, dijo el constituyente al señalar con “no les dan los números” de las gobernaciones que querrían alcanzar.

Noticia al Día