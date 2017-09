Juan Manuel Márquez se despide del boxeo (+Video)

Septiembre 8, 2017 - 3:50 pm

El gran campeón mexicano, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez hizo oficial su retiro del boxeo este viernes, tal como lo había informado anoche el reportero de ESPN, Salvador Rodríguez.

Durante una emisión del programa de ESPN, Golpe a Golpe, Márquez agradeció a las personas que lo ayudaron en su carrera. Expresó que el retiro le causaba mucha tristeza pero también una gran ilusión de hacer cosas nuevas. Así lo dijo el ‘Dinamita’: “Anuncio mi retiro el día de hoy para ya no regresar. Vienen otros retos en los que tenemos que estar pendientes. Las lesiones no me han permitido continuar, me han frenado en los entrenamientos. Duele [tomar esta decisión]. Pero todos tenemos que hacerlo algún día.”

Márquez se mantuvo entrenando estos últimos meses con la intención de volver al ring en el verano. La idea era hacer un combate de regreso para luego enfrentar a Miguel Cotto antes de que terminara el año. Pero una lesión en el hombro izquierdo comenzó a modificar los planes.

Desde el 2014 a Márquez también lo aquejaba una lesión en la rodilla derecha, la cual llegó a frenar sus entrenamientos en varias ocasiones. Esas dolencias físicas propias de un atleta de alto rendimiento orillarían al gran boxeador mexicano a tomar esa decisión.

A sus 43 años de edad (cumple 44 el 23 de agosto), luego de haber conquistado títulos mundiales en cuatro divisiones –pluma, superpluma, ligero y superligero– y con una carrera que dejó actuaciones memorables, Márquez es un futuro integrante del Salón de La Fama que no tiene nada más que probar.

Su debut lo hizo el 29 de mayo de 1993. Junto a su entrenador Nacho Beristáin y el asistente Raúl de Anda, Márquez tuvo noches inolvidables arriba del ring. Su primer campeonato del mundo derrotando a Manuel Medina en el 2003. Cuatro años antes había perdido ante Freddie Norwood en su primera pelea disputando un cinturón mundial. Su útlima pelea la tuvo en el 2014 cuando derrotó por decisión unánime a Mike Alvarado.

De entre sus rivales y peleas más destacadas se encuentran: Orlando Salido, Marco Antonio Barrera, Joel Casamayor, Juan Díaz, Floyd Mayweather Jr., Michael Katsidis, Timothy Bradley, y desde luego, Manny Pacquiao.

Existe una anécdota curiosa que Márquez contó alguna vez durante una entrevista. Antes de su debut profesional salió a ringside a ver las primeras peleas, pensó que los golpes adentro del cuadrilátero eran realmente fuertes y que tal vez ese deporte no era para él. De hecho, Márquez perdió por descalificación su primera pelea profesional contra Javier Durán.

