Josh Richardson extendió su contrato por cuatro años con Miami

Septiembre 13, 2017 - 9:52 pm

Josh Richardson acordó con el Heat una extensión de contrato por cuatro años, lo que podría ser un trato de 42 millones de dólares para permanecer en Miami, reveló una persona al tanto de la negociación.

Los términos fueron concretados el miércoles, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press a condición del anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado públicamente.

El cuarto año del convenio será opcional, dependiendo de la decisión de Richardson.

Buen promedio para Josh Richardson

El basquetero se encuentra en su tercera temporada con el Heat. Promedió 10,2 puntos la campaña pasada al participar en 53 partidos -siendo titular en 34 de ellos. Acertó el 46% de sus triples como novato, y el 33% de esos disparos el año pasado.

El Heat inicia su campamento de entrenamiento el 26 de septiembre.

ESPN fue el primer medio que reportó el acuerdo de Josh Richardson con Miami.

AP