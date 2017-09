“José Pirela quiere jugar”, no hay lesión que pueda con el ‘Águila Negra’

septiembre 28, 2017 - 4:08 pm

“Es el capitán del equipo, cuando esté al 100% se va a uniformar”, así lo afirmó este jueves el gerente deportivo de las Águilas del Zulia, Luis “Yoyo” Amaro, al ser preguntado por la presencia de José Pirela en la nueva temporada del béisbol profesional venezolano. El ‘utility’ se recupera de una dolencia en el meñique de su mano izquierda.

Durante el cuarto entrenamiento de los emplumados, en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo, Amaro respondió a Noticia al Día: “Yo he hablado con José y quiere jugar. Él ha sido el capitán desde las últimas seis temporadas y es alguien a quien le duele la camiseta. Yo sé que si tiene chance va a jugar. El año pasado también venía de una lesión en el tobillo, pero cuando esté al 100% se va a uniformar”.

Tras comenzar la campaña en Triple-A, Pirela se convirtió en tercer bate y ‘left field’ de los Padres. Finalizó con promedio de .288, 10 jonrones y 40 remolcadas en 83 compromisos por el equipo grande. Andry Green, mánager de San Diego, indicó que el nacido en Valera es candidato al puesto titular en 2018.

En la zafra 2016, en la que Águilas obtuvo un campeonato tras 17 años, José Pirela participó en 52 compromisos y tomó turno al bate en 189 ocasiones. Disparó 65 imparables (12 dobles y 3 triples), anotó 45 carreras y remolcó 28. Tuvo .344 de promedio al momento de enfrentar a los lanzadores.

Franklin Barreto estaría con el equipo y Freddy Galvis “no está descartado”

Luis Amaro destacó la posibilidad de que Franklin Barreto, quien debutó este año con los Atléticos de Oakland, vea acción con las Águilas. “No descarto a Adrián Sánchez y Freddy Galvis (…) Con los que sí no he hablado esta temporada para jugar son Ernesto Mejía, Ender Inciarte, Ronald Torreyes, pero no cierro la puerta en ver a los demás”.

Inciarte viene de conectar 200 imparables con los Bravos de Atlanta, hecho que el gerente deportivo. “Él es alguien que creció aquí en Maracaibo, es amigo mío y eso es un logro del que estamos orgullosos, llegar a 200 hits no lo hace todo el mundo. Lo bonito de Ender Inciarte es que todos aquí en el Zulia lo vimos crecer”, expresó.

Respecto a los objetivos en la nueva temporada de béisbol, Amaro enfatizó que solo existe una meta: “quedar campeón”.

“La tarea es traer el campeonato, ese es el contrato que cada jugador firma. No defender un título es un fracaso, yo soy un poco extremista, pero hay que mantener una mentalidad de guerrero para poder ganar esta liga”, dijo.

Así fue el cuarto entrenamiento de la semana en el estadio Luis Aparicio

Alberto Daniel Barboza

Fotos: William Ceballos

Noticia al Día