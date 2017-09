septiembre 28, 2017 - 12:42 pm

El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, diputado José Guerra, catalogó de “ilegal” que el Gobierno anunciara la presentación de la Ley de Presupuesto Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente para su aprobación.

Guerra explicó que la Constituyente no está facultada para aprobar leyes, “conviene recordar que el artículo 313 de la Constitución, todavía vigente, establece que ‘La Administración económica y financiera del Estado se regirá por el presupuesto aprobado anualmente por ley’. Y las leyes las aprueba la AN. La ley que regula la materia presupuestaria es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y esta es clara sobre la competencia de la AN en materia presupuestaria”.

Por tanto, “el gobierno se encamina a repetir el mismo error del 2016, cuando desconociendo a la AN fue al Tribunal Supremo de Justicia, para que éste le aprobara el presupuesto y la Ley de Endeudamiento, y el resultado ha sido que no ha habido financiamiento externo”

“Los inversionistas saben bien que cualquier endeudamiento contratado por el Ejecutivo al margen de la Constitución es nulo y no podrá ser reconocido, tal como lo establece el artículo 312 de la Carta Magna vigente. Conviene recordar que a esta fecha el Gobierno todavía no ha publicado el Presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2017”.

Guerra precisó que “con la Constitución en la mano, nuestra responsabilidad con el país nos obliga a evitar costosos endeudamientos que luego recaerán sobre el pueblo venezolano y que prive la rectitud en el manejo de la Hacienda Pública”.

Globovisión