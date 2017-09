José Guerra: Es un absurdo pedir al sector privado generar sus divisas

Septiembre 4, 2017 - 10:48 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, dijo este lunes que es “un absurdo” que el sector privado genere sus propias divisas para la adquisición de mercancías en el exterior.

Al ser entrevistado en una emisora privada, Guerra consideró que una empresa de construcción venezolana, por condicion sine qua non, no puede exportar productos que generen dólares y la autosustenten en el tiempo.

“Por ejemplo, una empresa de la construcción que necesite materiales importados no pueden exportar su construcción; la construcción es un bien no transable y no se puede exportar”, acotó.

José Guerra reprobó que un grupo de economistas cercanos al presidente Nicolás Maduro Moros hayan elevado propuestas para mitigar la entrega de divisas al sector privado, tras las constantes denuncias de fraudes y desviaciones que presuntamente han ocurrido durante la asignación y seguimiento en la entrega de dólares.

Insistió que el Gobierno Nacional pretende establecer controles de precios “más estrictos”y cerrar la frontera con Colombia. “En mi opinión, el diagnóstico que hacen es donde está el origen del problema”.

Finalmente, José Guerra descartó que en Venezuela haya “una guerra” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Acotó que la dolencia económica de la nación obedece a “problemas fiscales, producción petrolera e inflación”.

Últimas Noticias