Jorge Linares desea conquistar el mercado americano ante Campbell

Jorge Linares ha tenido una carrera interesante. Una historia larga en Japón lo hicieron renacer luego de que el mismo colocará un ultimátum, tras manchar su admirado registro con tres derrotas que lo llevaron a reflexionar y a profundizar sobre su técnica y profesionalismo en el ring.

Una de la peleas que motivaron al “Niño de Oro” a tomar un cambio radical fue la que perdió ante el Mexicano Antonio DeMarco, donde se vio seriamente lastimado.

A partir de allí, la victoria se concibió en su upper como una resplandeciente tormenta que acabaría con cada rival de manera extraordinaria; la concentración en cada puño tomaba fuerza en cada entrenamiento mental. El talento ya era ineludible.

Su exposición más brillante fue ante al inglés, Kevin Mitchel y a su igual Anthony Crolla demostrando que no solo puede voltear una riña a su favor, sino que también puede acabar son ella en el momento que lo desea.

Ahora, la oportunidad de conquistar el mercado americano ha llegado teniendo casi todo a su favor: un título de la Organización Mundial de Boxeo (AMB) que defender, su experiencia y una habilidad desarrollada que costará a cualquier oponente desequilibrar.

En este caso, no le será fácil al medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Lucke Cmapbell. Y aunque cuenta con una juventud de oro, su pase a una carrera profesional no se la sido tan cómoda como hubiese calculado, un ejemplo de ello fue cuando cayó derrotado por la fuerza de Yvan Mendy.

Ambos púgiles coinciden en el buen manejo de los pasos laterales, y la rapidez. El oponente a Linares cuenta con 29 años más 17 victorias, 14 de ellas por la vía rápida (KO) y una derrota. Mientras que el criollo registra 42 victorias, 27 por nocaut y 3 derrotas, con 32 años.

Sin embargo, su buena pegada que además es certera podrían darle el triunfo al de Barinas quien desea enamorar el mercado americano con una racha de 12 triunfos, donde la derrota no se ha acercado ni a saludar. “Desde mi pérdida con DeMarco, soy un luchador completamente diferente. Estoy dispuesto hoy más que nunca para capturar fans en Estados Unidos “, dijo Linares.

