septiembre 27, 2017 - 3:56 pm

Este miércoles, Marc Anthony y Jennifer Lopez anunciaron la creación de Somos Una Voz, una iniciativa de ayuda humanitaria que incluye a grandes nombres de Hollywood, del deporte y las artes.

Juntos tienen más de mil millones de seguidores en las redes sociales, para ayudar a difundir la crítica situación por la que pasa Puerto Rico y para ayudar a buscar donaciones. La alianza Somos Una Voz llevará medicina, comida, refugio, electricidad y comunicaciones a los afectados por los recientes desastres naturales.

Entro los miembros de la alianza están Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Álex Rodríguez, Alex Sensation, Bruno Mars, Camila, Chayanne, Daddy Yankee, Ed Sheeran, Edward Norton, Enrique Santos, Fat Joe, Fonseca, Gente de Zona, J Balvin, Jada Pinkett Smith, Jessy&Joy, Jimmy Smits, John Leguizamo, Juan Luis Guerra, Kany García, Lin Manuel Miranda, Luis Fonsi, Maluma, Magic!, Mario Domm, Mottif, Nacho, Narciso Rodríguez, Nicky Jam, Paul Simon, Pitbull, Prince Royce, Ricky Martin, Romeo Santos, Vin Diesel y Yandel.

Jennifer Lopez también ayudará, para lo que hizo un gran anuncio el domingo.

Durante una conferencia de prensa con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, López anunció que hará una donación de 1 millón de dólares para las víctimas del huracán en Puerto Rico. La actriz y cantante le contó a sus seguidores de Instagram que no ha tenido noticias de su familia en Puerto Rico, después de que el huracán arrasara con la zona.

“Lo principal para mí y muchos es descubrir la mejor manera de ayudar”, dijo Lopez. “Nuestra isla de Puerto Rico ha sido golpeada por dos de los huracanes más devastadores que hayamos visto, Irma y María. Hoy, Puerto Rico necesita nuestra ayuda. Los invito a apoyar y donar a la iniciativa (UnitedforPuertoRico.com) de la primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló. Juntos podemos ayudar a reconstruir nuestra isla y el Caribe”.

Daddy Yankee también anunció en CNN que donará un millón de dólares para “reconstruir la isla”.

“Puerto Rico sufre una crisis humanitaria”, dijo en Instagram. “Nos estamos quedando sin comida, nos estamos quedando sin provisiones, nos estamos quedando sin gasolina, nos estamos quedando sin medicinas. Así que esto es un llamado a la comunidad internacional para que actúen ahora. Necesitamos su ayuda más que nunca”.

Si quieres donar a la campaña Somos Una Voz, visita somosunavoz.com. Las donaciones serán distribuidas entre la Cruz Roja Americana, Reach Out Worldwide, United Way, United for Puerto Rico y otras organizaciones.

