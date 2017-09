Jesús Flores piensa en el retiro: Hay preocupación en las Águilas del Zulia

septiembre 29, 2017 - 3:34 pm

La receptoría de las Águilas del Zulia vive una etapa de preocupación. La participación de Jesús Flores para la nueva temporada es seria duda dentro del equipo, debido a una lesión en el hombro que incluso podría terminar, según rumores, en su retiro profesional.

Este viernes se incorporó a las prácticas el ‘catcher coach’ Álex Delgado, quien afirmó que el club rapaz aguarda por la presencia del experimentado receptor. “Siempre es bienvenido, pero yo dudo que pueda estar detrás del ‘home’ por la lesión que tiene en el hombro. Por ahora lo esperamos y si no Francisco Arcia y José Quéliz son las opciones”.

“Él (Flores) lleva tiempo con esa lesión. El año pasado ‘guapeó’ hasta el final, sabíamos que tenía una dolencia bastante fuerte. No pude hablar con él este año, pero sí me comunicó un gran amigo de él que pensaba en retirarse debido a la misma lesión. No tenemos nada concreto, pero lo esperamos para poder corroborar eso, queremos que no sea nada grave”, expresó Delgado.

La pasada campaña fue de buenos números para el careta de 32 años. En 216 turnos al bate conectó 63 imparables (10 dobles y 4 triples), conectó cinco jonrones, anotó 18 carreras y remolcó otras 38. Concretó .292 en su enfrentamiento ante lanzadores. Además fue galardonado con el premio Regreso del Año.

Alex Delgado no ocultó su preocupación, de no poder contar con Jesús Flores. “Él fue una figura fundamental el año pasado para el título, mis respetos para él al igual que a Arcia y Queliz, ellos desde el principio siempre estuvieron. Flores se fajó con todas sus lesiones y dolencias. Es preocupante, sería un orgullo volverlo a tener. Es un receptor que el año pasado vino con dudas y pudo hacer un gran trabajo, esperemos que todos los rumores que se escuchan de su lesión sean solo rumores”.

“Si él (Flores) tuviera ganas de jugar ya estuviese aquí. No participó este año en ninguna Liga, él tenía un contrato en Estados Unidos y no fue, yo creo que todo se debió a su lesión. Si tiene una lesión no comenzaría detrás del ‘home’ porque en 11 días no te vas a recuperar de una problema que vienes aquejando todo el año. Esperamos que tenga una rehabilitación y pueda vestir el uniforme”, Aseveró Delgado.

Negó que la situación económica del país tenga que ver con alguna decisión de Jesús Flores. “Él está frustrado de no poder ayudar al equipo como quiere, todos sabemos de su capacidad profesional. Para que esa persona cercana a él me haya comentado que quería retirarse, tiene que ser algo grave que pase en su hombro”.

¿Quién será el receptor titular en las Águilas?

Sobre el resto de las opciones al puesto titular, Álex Delgado aseguró que Francisco Arcia y José Quéliz son los candidatos. “No sabemos cuándo se van a reportar, pero tenemos a Rivero, un muchacho joven que viene de los Filis, y Lenín Rodríguez. Nos enfocamos en tener ‘catchers’ que conozcan la Liga, que defensivamente nos puedan ayudar. En bateo sé que vamos a tener un equipo ofensivo, el pitcheo va a estar muy bien y estamos perfeccionando el tema de los receptores”.

Respecto a las posibilidades de revalidar el título, enfatizó que las claves serán las “ganas de jugar, el deseo de triunfar y la unión”.

“Lipso Nava hizo un gran trabajo el año pasado, había mucha armonía en el ‘club house’. Hay que tratar de mantener la misma unión y ojalá tengamos la suerte de contar nuevamente con Galvis, Pirela, estoy seguro de que este equipo va a estar luchando el campeonato. La directiva está compenetrada con los peloteros, hay una organización de calidad, que apuesta a sus peloteros jóvenes. Águilas tiene mucho chance de ganar nuevamente el campeonato”, dijo.

A los entrenamientos de este viernes se incorporaron los lanzadores Rómulo Sánchez, Gianni Rizzo, Richard Castillo y Edgar Alfonzo. También lo hizo el ‘infielder’ Wilson García. Águilas del Zulia continuará sus prácticas este fin de semana. Para la próxima semana se esperan a los importados y jugadores de la plantilla.

