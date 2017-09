It,218 escalones y las flores del capacho en Casablanca (Josué Carrillo)

septiembre 27, 2017 - 4:16 pm

Conversando con Maidolita en esos ratos para fumar compartimos los truquitos que tenemos para subir, cada día, los 218 escalones de las escaleras y llegar al piso 7. Ella se distrae leyendo el celular, se desentiende de las piernas y, llega sin notarlo; en mi caso, no puedo leer porque soy torpe con pies y manos, malo por el equilibrio. Mi técnica es subir pensando en otros lugares, no mirar las puertas, evadir cualquier elemento que diga a mi cerebro que tan alto, que tan bajo estoy, así espero, el piso donde el pasamanos perdió la madera (que es el quinto), entonces, mis pulmones celebran que con un mínimo impulso llego.

Una de las maniobras para no pensar en los tensados músculos es contar los peldaños. Son 218. Otra es repensar en inconexiones como, por ejemplo, tengo varios días pasando frente al restaurante Casablanca en la 72. A ese lugar entré hace muchos años por razones que no valen la pena recordar. A esa hora disfruto el segundo Vicerroy del día. Me gusta la fachada de Casablanca y las letras con las que escribieron su nombre, me gusta un triangulito al lado derecho donde han sembrado capachos que con las lluvias han florecido. Su rojo me resulta inundador. Suelo pensar en las semillas usadas para las maracas. Los viajes a un pueblito de lluvia, barro y limo donde fui antes de cumplir los 12 llamado Santa Polonia.

27

Hoy por el peldaño 27 me agradó construir el recuerdo de los personajes de la película It (Eso) que vi la noche anterior. La chica adolescente en sus pantaletas celeste nubes aventándose al agua, la ternura del gordito inteligente, del genio hipocondriaco, la valentía de Bill buscando a su hermanito, Georgie, el payaso con una promesa contradictoria “ven abajo para que flotes”, la bicicleta Silver (plata) como el caballo del Llanero solitario, las miradas del profundo gris del padre de Beverly, abusador, los apagones típicos de Stephen King y que ambientan a la Maracaibo odiada por Corpoelect, el beso de Ben Hanscom a Beverly para despertarla, su poema con “recodos de enero donde arde mi corazón”, así voy por el peldaño 200, en 18 más y estoy abriendo la puerta, sentándome donde siembro el culo cada día para ganarme el pan y el 5 estrellas y los Vicerroy y tener 4 ruedas que me lleven y traigan, enciendo la computadora, pongo a echar al viento las locuras, contemplo el cabello hermoso de María José, me sabe a café la voz ronquita de Noryeling, echo vaina al Depredador, me dejo psicoanalizar por los lentes de Laurita, siento el palpitar de palomita de Maidolita, me arrecha la vaina de no poder comer en la redacción porque las chiripas tienen tanto o mas poder que Pennywise, me deleita el pelo largo de Estefany, el imperturbable carácter de Willians y la mirada de ratón de Kristofer, Mysol con su tacita de café pegada cerca del hombro, es el 217, respiro, divido mis años entre los siete pisos, abro, me acompañan mis miedos, vivo en mi propio Derry, enfrento a mi propio Payaso Eso, mantengo la idea de pasar a Casablanca, pedir un whisky, ver las flores de capacho y repetir los días anteriores como hoy. Josué Carrillo