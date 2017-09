‘It’, cerca de convertirse en la película de terror más taquillera de la historia

septiembre 25, 2017 - 12:27 pm

Desde que se estrenó It, no ha parado de cosechar buenas críticas y grandes resultados en taquilla, pero todavía no ha conseguido el récord que la convertiría en la cinta de terror que más ha recaudado en la historia cinematográfica.

Los datos de Box Office Mojo señalan que la nueva adaptación del libro de Stephen King ha conseguido alcanzar un poco más de 478 millones de dólares en todo el mundo, pasando así a El exorcista. Esta exitosa película, considerada una obra, se acerca cada vez más a ser desbancada por la nueva y terrorífica producción de It.

Tal y como informa DigitalSpy, el clásico dirigido por William Friedkin se queda muy cerca de It, ya que ha recaudado durante todos estos años algo más de 441 millones. Eso sí, hay que tener en cuenta que este resultado no se ha adaptado a la inflación.

Ambas películas todavía no han llegado al número uno de la tabla. Este lugar lo ocupa El sexto sentido, cinta que consiguió más de 672 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo. Es posible que It todavía aguante varias semanas en cartelera, por lo que quizás se acerque al primer puesto.

Sensacine / Noticia al Día