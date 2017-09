Ismael García: Acataría si la MUD decide hacer primarias de nuevo

Septiembre 14, 2017 - 7:10 am

“Han armado este alboroto desde Capriles para abajo”

El candidato de la oposición a elecciones regionales en Aragua, Ismael García, se refirió este jueves a la confrontación que surgió con el precandidato de Primero Justicia (PJ), José Ramón Arias, con quien se disputó la opción en primarias.

García, señalado por PJ de recurrir a “prácticas de la cuarta República” para ganar elecciones y usar bandas delictivas para amedrentar, afirmó que le advirtieron antes de las elecciones que cantarían fraude de resultar ganador.

Considera que tanto Aragua como el país requieren que se pase a otra etapa, como es la campaña electoral. Sin embargo, señaló que estaría dispuesto a participar en nuevas primarias, como lo solicita el precandidato de PJ, y se solicita en Yaracuy y Amazonas. “Yo acataría”, dijo García, en caso de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Lamentó que quienes hoy lo critican tras ganar las primarias, “tengan gañote” para descalificarlo en lugar de denunciar la delincuencia, corrupción o bandas delictivas. “Han armado este alboroto desde (Henrique) Capriles para abajo”.

En ese sentido, indicó que “el gañote” se debe dirigir contra el Gobierno, por los problemas actuales que atraviesa el país. Criticó además que esta situación trascienda al los medios, y no se haa

Hasta ahora, señaló “no me han llamado para trabajar juntos. Eso es lo que corresponde ahora. Hago un llamado ala sensatez. No se puede esperar siempre ser candidato, y si no resultas ganador, te llevas todo por delante”.

García, entrevistado en Globovisión, mostró planillas electorales de las primarias, y destacó que en ninguna se registró observación o irregularidad durante el proceso.

Noticia al Día