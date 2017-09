Iris Varela al candidato a la gobernación de Táchira Juan Requesens: “No se vista que no va”

Septiembre 2, 2017 - 7:23 am

La constituyentista Iris Varela ante una pregunta sobre el proceso de elecciones regionales recordó que el pueblo venezolano ha ganado la paz y que eso aún no lo ha interpretado “la derecha fascista”.

Reiteró que todo el mundo sabe quien promovió la violencia y pagarán quienes la promovieron.

Dijo: “Yo le recomendaría a una persona como Requesens, quien no solamente está detrás de la violencia que generó muertes sino que hay una prueba notoria y comunicacional en una conferencia pidiendo una invasión para Venezuela y eso es un delito, que se lea el Código Penal, que este existe antes de que ese infeliz fuera diputado incluso antes que yo me graduará de abogada”.

Insistió Valera que se va a aplicar justicia y que no vengan con le cuento que es retaliación político sino será simplemente hacer justicia y se aplicarán las leyes penales.

“Le aconsejo a Requesens que no se vista porque no va a ir, nosotros como constituyentes del poder originario haremos justicia”, advirtió al señalar que quienes haya fomentado la violencia y además pedido invasión para Venezuela no puede queda impune.

Noticia al Día/La nación