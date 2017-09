El iPhone 8 podría tener un costo de 1.000 dólares

Septiembre 12, 2017 - 10:30 am

Apple Inc presentará su nuevo iPhone 8 este martes y se espera que el costo de este nuevo modelo pueda superar los 1.000 dólares, siendo así el doble del salario medio en China.

El éxito del próximo iPhone en China es crucial para la empresa con sede en Cupertino (California), que ha visto caer a su otrora muy codiciado móvil hasta la quinta posición en el mercado de teléfonos del país, por debajo de competidores locales como Huawei Technologies Co Ltd, Oppo, Vivo y Xiaomi Inc.

China, Taiwán y Hong Kong supusieron alrededor del 18 por ciento de las ventas de iPhone en el trimestre que terminó en julio, convirtiéndose en el mercado más importante para la empresa por detrás de EEUU y Europa.

Pero las ventas han ido decayendo paulatinamente, perdiendo un 10 por ciento en comparación con los resultados del año pasado, algo que contrasta con el crecimiento registrado en las demás regiones.

Agencias