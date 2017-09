De Interés: hombres renovados para un mundo nuevo (María Elena Araujo Torres)

septiembre 21, 2017 - 1:57 pm



Nos quejamos de la podredumbre en que se ha convertido el mundo producto de vicios, corrupción, intereses, pasiones, fanatismos, egoísmo. Al mismo tiempo solemos considerarnos ajenos a estos tipos de conductas o emociones, como si fuéramos una especie de espectadores replegados en nuestro propio mundo impoluto mientras afuera la humanidad despliega los vicios causantes de odios, enfrentamientos y guerras.

Muchos creemos que el mundo necesita un hombre nuevo, capaz de amar de verdad, al prójimo específicamente, sin seleccionar solo a quienes sean de su agrado, amigos o familiares. Amar al enemigo, a quien le desagrade, al enfermo, al que le confronta en cualquier terreno. Esa es la gran prueba a pasar para afirmar sin la menor duda que amamos al prójimo como a nosotros mismos.

Amar a nuestros hijos, padres, amigos es fácil. A veces se presentan dificultades que solemos dejar a un lado o tolerar por el simple hecho de que ocurren con nuestros afectos más cercanos y se convierte en un deber resolver emociones desagradables sentidas en situaciones específicas. El reto a vencer es resolver nuestros propios miedos, desagrados, con gente a quien no toleramos por diversas razones.

Nuestros miedos que son los expresados con rechazo, altanería y hasta prepotencia cuando no toleramos la conducta de otra persona. Miedo a analizarnos, descubrir las verdaderas causas del rechazo, bajar la guardia, encontrar nuestros defectos más recónditos, hallar (como aseguran expertos en la materia) que el rechazo o el odio devienen de ver reflejado en otros nuestros propios defectos. Es difícil reconocerlo, pero suele ser verdad.

También tratar de entender que si queremos alcanzar la sensatez en nuestras vidas debemos empezar por aprender a tolerar esos defectos que rechazamos en los demás. Soportar no, tolerar. Intentar hacernos catarsis para descubrir que esa gente que rechazamos tiene un historial usualmente desconocido, generalmente transcurrido desde el hogar, durante su niñez, de abusos, agresiones, de un compendio de dolores que solo expresan en su adolescencia o adultez con conductas contrarias a la sensatez que hemos conceptualizado y esperamos de los demás.

Y tolerar no se traduce tampoco en aceptar abusos, ataques, injusticias. Hay situaciones que definitiva y lamentablemente deben resolverse con las leyes de los hombres, pues tampoco es que vamos a justificar violaciones, robos, palizas o matanzas en nombre de que los protagonistas han tenido una infancia dolorosa. Esos extremos tristemente ya son harina de otro costal, efectos nocivos por los que hay que pagar, aunque devengan de las mismas causas.

Para que exista un hombre nuevo es menester -como siempre lo han dicho los estudiosos y han demostrado algunos seres desde el inicio del mundo- empezar por nosotros mismos, porque cómo puedo yo pretender impulsar un cambio en el mundo si al creerme sin defectos a corregir ni siquiera intento resolver mis calamidades internas. Es importante empezar por allí, porque usualmente (como referimos al principio) nos convertimos en espectadores de la gente que nos rodea creyéndonos usualmente virtuosos o mejores que los demás.

Con nuestros defectos y las virtudes que creemos tener, es interesante tratar de dar los primeros pasos para empezar a cultivar al hombre nuevo, a nosotros mismos, para con nuestra conducta y procedimientos realmente sinceros (no de apariencias para ganar indulgencias) modelemos a los seres que cambiarían el mundo, desviando esos caminos escabrosos ya transitados para abrir nuevas rutas a las nuevas generaciones, a los hogares con gente humilde (no como antónimo de pobre sino de arrogante), sincera de corazón, generosa, amable y dispuesta a hacer el bien (como dice el dicho) sin mirar a quién, con auténtico amor.

María Elena Araujo Torres