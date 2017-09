septiembre 24, 2017 - 6:20 am

Instrumentistas de la gaita: Emilio Fuenmayor y Gerardo Ferrer (Ramón Alí Soto P).

Emilio Fuenmayor :“Respeto mucho el trabajo que hicieron los viejos gaiteros pero llevo la bandera desde hace rato de lo moderno y de avanzada”.

De la tierra del cantor Pío Alvarado, del Carota ñema y tajá, tierra del sabroso son, golpe y tamunangue, colorido espacio en donde vibra el amor mariano, un mar inmenso de corazones que laten por la fe. En donde se realiza la procesión más grande, motivados por el engrandecido sentimiento, por la devoción y la querencia hacía la Divina Pastora.

Se dice además que es la capital musical de Venezuela, por la cantidad de cantantes, compositores oriundos y los muchos Festivales que históricamente se han hecho en esta tierra crepuscular. En el estado Lara, exactamente en Barquisimeto, el 27 de abril de 1972, nació Emilio José Fuenmayor, cuatrista, bajista, domina diversos instrumentos de percusión y es un excelente productor, un instrumentista destacado de nuestra gaita. Llegó a Maracaibo con tan solo dos meses de nacido, tiene sangre Larense, pero toda una vida en el Zulia.

Hace contacto con la música en el Colegio Nueva Venezuela de Fe y Alegría, su profesor fue Antonio Cepeda. Ha participado en una gran cantidad de grupos, gaitas, producciones dejando su huella con su estilo. Con la agrupación Koquimba produjo gaitas desde 1992 hasta el 1995, temas como: La gaita en procesión, Entre Pilatos y Judas, Un Reverón para el pueblo. Es creador de ese tipo tan particular y alegre que tiene dicha agrupación hoy día. Con el conjunto Birimbao, hizo la producción del año 1993, en esta destaca el tema Una caja de Creyones.

Emilio Fuenmayor en el año 1996 llega a la Filial de la gaita: Maragaita, produjo en este año un solo tema, La gaita buena nunca envejece. Por más de una década realizó producciones de esta agrupación, gaitas como: La gaita vieja del Saladillo, Caudal de Fe, El Brinquito, Esto es decir Venezuela, gaita que interpretaría Carlos Méndez junto al Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa. “Es decir caña y café, esto es decir Venezuela”

Ha trabajado también con Happy Gaita, VHG, Gran Coquivacoa, Energía gaitera, Somos. Produciendo temas como: Echa Palante, Valiente, El pájaro espino, Que lluevan bendiciones, Que suene, Chiquito, Así la quiero yo, entre otros. Admira el trabajo de Neguito Borjas, Ricardo Hernández, Ricardo Cepeda, Ricardo Portillo, Humberto Bracho.

“De la gaita de hoy pienso que un 90% los temas que salen al mercado no califican en calidad para representar al género ni regional, ni nacional, ni internacionalmente”.

Emilio Fuenmayor está convencido que se debe hacer un análisis, es necesario y pertinente “Creo que se debe hacer un análisis de forma y de fondo de la gaita para poder conseguir la fórmula necesaria para recuperar el espacio perdido en el público, sobre todo el público joven”. Considera que ha de hacerse en todos los aspectos que conforman la gaita, temática, ejecución, armonía y melodía.

Considera también que hay talento de sobra, pero no solo depende del talento para volver a llevar a la gaita a lugares privilegiados, “Depende del apoyo de los medios, los cuales en parte siguen dándole prioridad a las mismas figuras de siempre y otra parte de los medios promocionan grupos que pertenecen a una famosa cofradía que se creó para combatir las grandes emisoras que sólo promocionan lo mismo de siempre”.

Desde su visión, muy particularmente cree “Que estas dos corrientes no hacen nada positivo en beneficio de la gaita, a las dos la mueven intereses personales nada más”. Emilio Fuenmayor cree que hay mucho talento en la nueva generación de la gaita. En la actualidad se encuentra vistiendo el uniforme de la filial de la gaita: Maragaita.

Gerardo Ferrer: “Mi pasión siempre

ha sido tocar charrasca”

Es 1979, este fue uno de los años en el que se nutre la gaita de excepcionales creaciones, estaban en la paletra distinguidas composiciones como Canto a la vida de William Kristen, Sagrada del Saladillo del poeta diamantino Renato Alonso Aguirre González, Rapsodia gaitera de Jairo Gil, Cinco negros de William Atencio,Canta Cantor de Miguel Ordóñez.Sin duda alguna fue un año de mucha competencia, de mucha creatividad.

El día 30 de agosto de este año 1979, nace Gerardo Ferrer, un gran percusionista marabino. Sus comienzos datan desde que tenía quince años de edad, su tío el charrasquero Juan Carlos Matos le enseñó a ejecutar este metálico instrumento.

“Me llevó a un ensayo de Las Espiguitas del Padre Vílchez en la casa parroquial” Esa casa quedaba donde esta en la actualidad la Iglesia. Gerardo Ferrer asistió a la selección de prueba junto a un primo “Tocamos practicamente igual, como nos enseñó mi tío”. No quedó, pero su primo Héctor Galué Matos sí, Gerardo solo ensayo dos veces en la casa cural.

Su pasión siempre ha sido tocar la charrasca, también ejecuta la percusión menor. Ha pasado por diversas agrupaciones, Nataly Show, La gran parranda de Douglas Parra, Pinceladas Marabinas, Orinoco del excelentísimo compositor Rafael Rodríguez.

En el año 2004 su tío sale de Rincón Morales y lo lleva al ensayo, le entrega la charrasca para que ejecute el golpe con la gaita Venezuela Galopante. Aprobó para el gusto del negro Rincón quien le dice que lo hizo bien, desde ese año ingresó al Coloso de Cantares, en donde permaneció hasta el año 2013. Fue el asistente de coordinación y charrasquero.

En el año 2014 recibe una llamada desde la capital para proponerle que forme parte de la agrupación D’Total Zulianidad bajo la dirección del maestro Franklin Ramos y Roel Armas, la cual aceptó. Al año siguiente, paso a formar parte de la Agrupación Estrellas del Zulia y en el 2006 se fue a Estados Unidos, específicamente a Miami para integrar a Kurare Show Jairo Sánchez.

“Admiro al Sr. Néstor Rincón Páez, fundador y director de Rincón Morales, me enseñó lo que es la disciplina, el empeño y el querer a una divisa. A Luis German Briceño, Betulio Medina, Neguito Borjas, Lula López”.

En la composición admira a Luis Oquendo Delgado, Jesús Bravo González, Humberto “Mamaota” Rodríguez, Jaime Indriago, Ricardo Portillo. “Soy fiel amante a los grupos de gaitas plenamente identificados con su estilo”. Cree Gerardo Ferrer en las agrupaciones organizadas, con personalidad.

En la actualidad forma parte de una propuesta que nace desde la sanfranciscanía. Es instructor de música zuliana en FUNDAGRAEZ. Gerardo Javier Ferrer Matos es un gran instrumentista, con mucho todavía que aportar a la reina patrimonial: La gaita.