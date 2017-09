septiembre 27, 2017 - 11:26 am

El predicador evangélico, Wilmer Liendo, ex militar y sobreviviente de un balazo en la cabeza, según cuenta por milagro de Dios, ha generado un profundo impacto al conocerse los videos de junio (hace 3 meses) donde profetiza la tragedia ocurrida en México el 19 y 25 de septiembre.

Aquí el testimonio de Liendo tomado del portal Bibliatodo.com

Testimonio del Evangelista Wilmer Liendo Recibió un disparo en la cabeza provocando la muerte, tuvo la experiencia de ser arrebatado hasta el Reino de los Cielos.

Testimonio de Wilmer Liendo recibió un disparo en la Cabeza

Wilmer Liendo en el pasado un hombre rebelde al llamado de Dios, en varias ocasiones por las buenas, al no atender ese llamado, Dios lo llamó de una manera espantosa, Wilmer falleció por un impacto de bala en la cabeza, perdiendo mas del 50% de su masa encefálica, murió, Dios le resucitó, pero quedo en estado parapléjico, ciego, sin movilidad en su cuerpo y desahuciado por la ciencia médica, los doctores del Hospital Militar de la Ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela, decían, “Wilmer Liendo no podrá caminar jamas, no podrá ver nunca, Wilmer Liendo a quedado desahuciado por la ciencia médica”. Wilmer le dice a todas las personas que si no creen en su testimonio, vallan al Hospital Militar de Maracay Venezuela, un hospital famoso y reconocido en toda Venezuela. Todos conocen el caso de “Wilmer Liendo, Militar retirado”

Hospital Militar de Maracay Venezuela Cnel. Elbano Paredes Vivas

Wilmer Liendo asegura que si hubiera atendido al llamado de Dios, no le hubiera acontecido estas cosas tan espantosa. Y así hay mucho pueblo de Dios, que son renuentes al llamado del Señor.

El Evangelista tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, donde Dios le devolvió la vida, y le dio una sanidad impresionante y sobrenatural, devolviendo le su cerebro completo, la vista, la movilidad en las piernas, una sanidad completa en todo su cuerpo, Doctores en el Hospital Militar quedaron atónitos y sorprendido por este milagro tan Asombroso. Pero no todo queda allí, Wilmer Liendo tuvo una experiencia en el Reino de los Cielos, donde Vio cosas maravillosas y recibió un mensaje de Parte de Dios para dárselo a la Humanidad.

Wilmer Liendo actualmente predica la palabra de Dios a nivel Internacional, a recibido muchos atentados en contra de Su vida, por parte de Sacerdotes Satánicos, Brujos y personas servidoras de Satanás, es por esto que Wilmer Liendo no tiene descanso en su ministerio junto a su esposa e hijos, El Motivo de que han intentado asesinarlo muchas veces, es por la sencilla razón de que a través de su testimonio y ministerio, Dios a alcanzado a miles de personas en todo el mundo.

Le pedimos a todos los cristianos en todo el mundo, Orar por Wilmer Liendo y su familia, Dios guarde su vida, Y lo siga usando para alcanzar las almas para Cristo.