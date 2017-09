Huracán Max toca tierra por primera vez en el Pacífico de México

Septiembre 14, 2017 - 5:46 pm

El ojo del huracán Max ha tocado tierra por primera vez en la costa suroccidental de México. El fenómeno, catalogado como de categoría 1 (de 5 en la escala de huracanes de Saffir-Simpson), amenaza con fuertes vientos a los estados costeros de Guerrero y Oaxaca.

Se espera que Max mantenga vientos máximos de 130 kilómetros por hora y genere hasta 25 centímetros de lluvias en ambos estados. Esto puede producir “amenazantes inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra”, informa el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), agregando que en las costas podrían generarse “olas grandes y destructivas”.

Hurricane #Max making landfall. Heavy rains & flooding expected across the Mexican states of Guerrero and Oaxaca. https://t.co/Oy8uoeRKme pic.twitter.com/3LYseeLevX

— NHC E. Pacific Ops (@NHC_Pacific) 14 de septiembre de 2017