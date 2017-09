Huracán Irma deja seis muertos en la isla de San Martín

Septiembre 6, 2017 - 8:32 pm

El paso del huracán Irma dejó unos seis muertos en la parte francesa de la isla de San Martín, informó este martes a la prensa Eric Maire, prefecto del departamento francés de Guadalupe.

“La gendarmería recién pudo comenzar a salir a media mañana, antes la fuerza del viento no les había permitido salir, no hemos podido, tampoco con los bomberos, explorar toda la isla”, explicó Maire, y advirtió que este balance no es definitivo.

La ministra Girardin insistió en la “urgencia de aportar auxilio, curar, evacuar en caso necesario pero, sobre todo, ver cómo está la situación, algo que de momento no tenemos. Porque se han empezado a recuperar las comunicaciones, pero es complicado circular, desplazarse”.

“Esperamos que los vientos sean un poco menos fuertes para efectuar reconocimientos aéreos lo más rápidamente posible”, agregó Girardin.

Irma subió este martes a categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson y continúa su desplazamiento por las islas del Caribe.

