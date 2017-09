Hoy se cumplen 33 años que, Stanislav Petrov, salvó al mundo de una guerra nuclear

septiembre 26, 2017 - 5:29 am

El 26 de septiembre de 1983 en la URSS, el Incidente del Equinoccio de Otoño casi provoca una guerra termonuclear, evitada por el oficial soviético Stanislav Petrov.

Se conoce como incidente del equinoccio de otoño a un incidente que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. El 26 de septiembre de 1983, el sistema de alerta nuclear de la Unión Soviética informó dos veces el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales Minutemanestadounidenses desde bases en EE. UU. Estas advertencias de ataque de misiles fueron correctamente identificadas como una falsa alarma por Stanislav Petrov, un oficial de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviética. Se considera que esta decisión impidió un ataque erróneo de represalia nuclear contra los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, lo que hubiera probablemente desencadenado una guerra nuclear y la potencial muerte de millones de personas. La investigación del sistema de alerta por satélite confirmó más tarde que se había tratado de un fallo del sistema.

El 26 de septiembre de 1983 (todavía 25 en Estados Unidos), Stanislav Petrov, teniente coronel de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviética, era el oficial de guardia en el búnker Serpukhov-15, cerca de Moscú, que ocupa el centro de mando de los satélites soviéticos de alerta temprana, cuyo nombre en código era Oko (ojo, en ruso). Las responsabilidades de Petrov incluyen la observación de la red de alerta temprana por satélite y notificar a sus superiores de cualquier inminente ataque de misiles nucleares contra la Unión Soviética. Si se ha recibido notificación por parte de los sistemas de alerta temprana que se habían detectado los misiles entrantes, la estrategia de la Unión Soviética fue un contraataque nuclear inmediato contra los Estados Unidos, dentro de la doctrina de la destrucción mutua asegurada.​

Poco después de la medianoche, las computadoras del búnker informaron de que un misil balístico intercontinental se dirigía hacia la Unión Soviética desde los Estados Unidos. Petrov consideró la detección como un error de la computadora, ya que un primer ataque de los Estados Unidos era probable que involucrara a cientos de misiles simultáneamente lanzados con el fin de desactivar cualquier medio soviético de un contraataque. Además, la fiabilidad del sistema de satélites ha sido cuestionada en el pasado.​ Petrov desestimó la advertencia como una falsa alarma, aunque los relatos del evento difieren en cuanto a si se notificó a sus superiores o no, después de lo cual él llegó a la conclusión de que las detecciones computarizadas eran falsas y que ningún misil había sido lanzado. Más tarde, los equipos identificaron cuatro misiles adicionales en el aire, todos dirigidos hacia la Unión Soviética. Petrov volvió a sospechar que el sistema informático no funcionaba bien, a pesar de que no tienen otra fuente de información para confirmar sus sospechas. El radar terrestre de la Unión Soviética fue incapaz de detectar misiles más allá del horizonte, y esperar a que se identifique positivamente la amenaza implicaría limitar el tiempo de respuesta de la URSS a unos pocos minutos.

Posteriormente se determinó que las falsas alarmas fueron causadas ​​por una rara alineación del sol sobre las nubes de gran altitud y las órbitas de los satélites Molniya, un error más tarde corregido por las referencias cruzadas de un satélite geoestacionario.​ El Sol se había elevado sobre el horizonte en el ángulo exacto para que los satélites interpretaran sus señales térmicas como un ataque de misiles.

Stanislav Yevgráfovich Petrov (Станислав Евграфович Петров en ruso, 9 de septiembre de 1939- 19 de mayo de 2017) fue un teniente coronel retirado del ejército soviético durante la Guerra Fría. Es recordado por haber identificado correctamente una alerta de ataque con misiles como una falsa alarma en 1983, por lo que evitó lo que podía haber desencadenado una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.

