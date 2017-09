Hoy Rachel Welch y Michael Keaton están de cumpleaños

Septiembre 5, 2017 - 5:30 am

Jo Raquel Tejada, mejor conocida como Raquel Welch, es una actriz estadounidense. Famosa por ser la ganadora de un Globo de Oro en 1974 y como sex symbol durante décadas, recibió el apodo de «El Cuerpo».

Su primera oportunidad en el cine le llegó de la mano de Elvis Presley; hizo un pequeño papel de figurante (como colegiala junto a Teri Garr) en la película musical Roustabout (1964). También participó ese año con un rol menor (como prostituta) en A House Is Not a Home (La casa de madame), filme protagonizado por Shelley Winters, Robert Taylor y Cesar Romero.

En esos años, Welch hizo breves apariciones en series de televisión como Embrujada y El virginiano.

Raquel Welch ha trabajado junto a varias estrellas y directores de prestigio. Rodó la comedia Dispara fuerte, más fuerte, no lo entiendo (1966) con Marcello Mastroianni (bajo dirección de Eduardo De Filippo), el filme de intriga La mujer de cemento (1968) con Frank Sinatra, y Gran golpe a la napolitana (The Biggest Bundle of Them All, 1968) con Robert Wagner y Vittorio de Sica, así como dos westerns. Uno fue Bandolero!, con James Stewart y Dean Martin, y el otro 100 Rifles (1969) con Burt Reynolds yFernando Lamas.

Welch tuvo mejor suerte con su papel en las superproducciones Los tres mosqueteros y Los cuatro mosqueteros, adaptaciones del clásico de aventuras de Alejandro Dumas dirigidas por Richard Lester y rodadas parcialmente en España. Por su personaje en la primera de ellas, la actriz ganó en 1974 el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical. En realidad, estas dos películas se habían rodado a la vez como un solo relato, pero por su gran metraje se estrenaron por separado en 1973 y 1974. El reparto incluyó a numerosas estrellas como Michael York, Oliver Reed, Richard Chamberlain, Charlton Heston, Faye Dunaway, Christopher Lee, Geraldine Chaplin…

Raquel Welch se casó a los 19 años con James Welch (del que tomó su apellido artístico) y tuvieron dos hijos: Damon y Tahnee, una actriz de discreta carrera, mayormente recordada por su papel protagonista en el éxito taquillero Cocoon. Raquel y James se divorciaron en 1965.

Posteriormente Raquel se casó en 1967 con su mánager Patrick Curtis. La mezcla de relación personal y profesional no funcionó; la carrera de la actriz en el cine empezó a decaer, lo cual repercutió en su vida matrimonial. La pareja se divorció en 1972.

El tercer matrimonio de Raquel fue con Andre Weinfeld en 1980. Se divorciaron diez años después.

Su cuarto matrimonio fue con Richard Palmer en 1990 a la edad de 50 años y se separó en 2011.

Michael John Douglas, conocido como Michael Keaton, se vio obligado a cambiar de nombre artístico al entrar en conflicto con el de su homónimo Michael Douglas. Eligió Keaton por el actor Buster Keaton. En 1982 estuvo casado con la actriz Caroline McWilliams hasta 1990, año en que se divorciaron, solo tuvieron un hijo llamado Sean Douglas, nacido en 1983.

Es actor de cine y televisión estadounidense, ganador de un Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical y candidato al Premio del Sindicato de Actores al mejor actor de televisión – Miniserie o telefilme. Conocido por su vasta carrera e intervenciones en películas como Beetlejuice (1988), Batman (1989), Batman Returns (1992), Multiplicity (1996), Jackie Brown(1997), Jack Frost (1999), White Noise (2005) Toy Story 3 (2010), Birdman (2014) y Spotlight (2015). En 2008 dirigió su primera película, en la que también actuó, The Merry Gentleman.

Debutó en la serie de televisión All’s Fair en 1976 en 5 episodios, luego trabajó en series televisivas como Maude (1977) y The Mary Tyler Moore Show (1979). Hace su debut en el cine en 1982 dirigido por Ron Howard en sus inicios como director, en la comedia Night Shift, junto a Henry Winkler y Shelley Long, después trabaja en la efectiva comedia Mr. Mom (1983) y en 1984 protagoniza la comedia de gansgters Johnny Dangerously. En 1986, otra vez de la mano de Ron Howard, protagonizó Gung Hoconocida en Hispanoamérica como El Milagro Japonés y en España como Pisa a Fondo, aquí Keaton es un supervisor que convence a una poderosa compañía japonesa de automóviles para que vuelva a abrir la fábrica de coches donde trabajaba, en una pequeña ciudad de Pensilvania. Ese mismo año actúa junto a Maria Conchita Alonso en la comedia-drama Touch and Go y en 1987 protagoniza The Squeeze. Luego realizó uno de sus papeles más recordados Beetlejuice (1988) donde da vida a un cómico fantasma bastante excéntrico y repulsivo junto a Geena Davis, Alec Baldwin, Winona Ryder y dirigida por Tim Burton, con quien seguiría trabajando en el futuro.

Cambió su imagen cómica interpretando al clásico personaje de los cómics Batman en la película homónima de 1989, junto con Jack Nicholson como su archienemigo el Joker, Kim Basinger y Jack Palance bajo la dirección de un conocido suyo; Tim Burton, siendo uno de los filmes más taquilleros del año y llevando a Keaton a ser conocido en el mundo entero.

