Septiembre 6, 2017 - 2:28 pm

El venezolano es caracterizado por la singularidad de sus famosos refranes, los cuales han permanecido de generación en generación y adoptado por las presentes. Generalmente, los pequeños negocios suelen colgar un letrero con la peculiar frase ‘‘Hoy no se fía, mañana sí’’, para protegerse de las personas que quieren obtener algo sin pagar o como coloquialmente se dice: “meter un ‘fiao”.

Así como este, muchas frases han sido tomadas como motivo de reflexión y lo más importante: el humor, que denotan la cultura particular de los criollos.

Pero ¿qué hay detrás de este y otros famosos refranes? Un buen pagador es conocido, pero un mala paga se crea una fama con la que poco a poco pierde confianza cuando de “reales” se trata. La responsabilidad de un pago se debe atender de manera oportuna, pa’ que después no te saquen el cuerpo ni te miren feo.

Las personas habitualmente cuando están atravesando un problema monetario con carácter de urgencia piden a sus amistades, familiares o allegados ayuda y prometen pagar la deuda aun sabiendo que no tienen la capacidad de pagarlo, de manera que a la hora de cobrar apuestan a excusas y, a evitar al cobrador. Este es un distintivo de un ‘‘mal pagador’’.

Otra de las célebres frases son ‘‘Como es tan duro pagar y tan penoso cobrar he resuelto no fiar’’, ‘‘El no fiar me causa pena y el fiar, pena y pesar, para no tener dos penas, lo mejor será no fiar’’. A esto se ha sumado el humor especial que se asocia con los venezolanos, estos refranes característicos han sido reflejados en memes e imágenes llenas de humor.

Si vas a fiar, paga tu deuda. Recuerda que Don Ramón nunca pagó la renta.

Estephany Quintero

Noticia al Día