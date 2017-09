Hoy cumple 59 años el tenor italiano Andrea Bocelli

septiembre 22, 2017 - 5:10 am

Andrea Bocelli (Lajatico, Toscana, Italia; 22 de septiembre de 1958) es un tenor, músico, escritor y productor musical italiano. Ha grabado diez óperas completas (Andrea Chénier, Carmen, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore, La Bohème, Manon Lescaut,Pagliacci, Roméo et Juliette, Werther y Tosca), además de discos con canciones clásicas y de música pop. Es un cantante conocido internacionalmente que ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo.

A los 6 años comenzó a estudiar piano y luego comenzó con la flauta y el saxofón. Andrea Bocelli nació con glaucoma congénito que le hizo parcialmente ciego. A la edad de 12 años, a causa de un golpe en la cabeza durante partido de fútbol, la ceguera se hizo total. Decidido a no dejar que esto destruyera su carrera, siguió adelante con gran fuerza de voluntad, que ya poseía a esa edad. Su pasión por la música le llevó a ofrecer pequeñas actuaciones en celebraciones familiares. Al terminar la escuela media, se inscribió en la Facultad isa, llegando a licenciarse, aunque en ningún momento dejó al lado su verdadera pasión. Fue capaz de compatibilizar las clases de Derecho con las clases de canto que recibió del maestro y gran tenor italiano Franco Corelli. También actuó en numerosos locales, lo que permitió perfeccionar su técnica vocal.

En el año de la grabación de la demo Bocelli contrajo matrimonio con Enrica Cenzatti, a quien conoció en 1987 cuando tocaba el piano en bares.

Andrea Bocelli, desde muy pequeño, soñaba con cantar ópera escuchando a sus más grandes ídolos tenores como Enrico Caruso, Mario del Mónaco, Luciano Pavarotti y de su maestro Franco Corelli. Tras concluir sus estudios, trabaja durante un año como abogado para luego dedicarse por completo a la música. Ha colaborado con personalidades de la ópera entre las que se destacan Ana María Martínez, Angela Gheorghiu, Anna Netrebko, Barbara Frittoli, Bryn Terfel, Cecilia Bartoli, Elena Obraztsova,Eva Mei, Ildebrando D’Arcangelo, José Carreras, Luciano Pavarotti, Lucio Gallo, Marisa Domashenko, Olga Borodina, Paoletta Marrocu, Plácido Domingo, Renée Fleming,Verónica Villaroel, Violeta Urmana y con directores musicales como Alan Gilbert, Eugene Kohn, Fabio Luisi, Lorin Maazel, Marco Armiliato, Myung-Whung Chung, Steven Mercurio, Valery Gergiev, Zubin Mehta, entre otros.

En 1992, después de hacer audiciones con Zucchero, en el verano de ese mismo año, Andrea viaja a Turín para tomar clases con el ya retirado maestro Franco Corelli en esa época, lo escucha cantar “Che Gelida Manina” de Puccini, aria con la que lo acepta en sus clases, que terminan poco tiempo después llevándolo a tomar lecciones de canto con Bettarini, hasta que el maestro muere en 1997 a la edad de 83 años. En ese mismo año graba Viaggio Italiano en el que incluye destacadas arias como “Nessun Dorma” de Turandot, “Lamento di Federico” de L`Arlesiana, el “Ave Maria” de Schubert, “`O sole mio”, “La donna è mobile” de Rigoletto, entre otras, y con el que empieza a ganar algunos premios a nivel mundial.

A pesar de haber perdido la vista, Andrea no se ve imposibilitado para poder actuar como los grandes tenores líricos, por lo que en 1998 tiene su primer acercamiento con el teatro, de febrero 18 al 25 de ese año, interpreta el papel de Rodolfo en La Bohème de Puccini que se lleva a cabo en el Teatro Communale de Cagliari, el director es Steven Mercurio, la Mimi a su lado estuvo representada por Daniela Dessi, y es transmitida por la RAI TV el 28 de febrero. En marzo del mismo año, graba el álbum operístico “Aria” en el que contiene arias de La Bohème, Rigoletto, Tosca, Carmen, Madama Butterfly, La Fanciulla del West, La Fille du Règiment, entre otras.

Un año después, en 1999, desde octubre 7 al 19 de noviembre, se dirige a los Estados Unidos de América para su debut en Werther de Massenet en la ciudad de Detroit, acompañado nuevamente del director Steven Mercurio. Él está animado por el público, pero criticado negativamente por la prensa.

En 2000, es lanzada su primer ópera completa La Bohème de Puccini al lado del maestro Zubin Mehta.

Comenzando el 2001, a partir del 19 al 23 de enero, realiza su cuarto papel en la ópera, que retrata con éxito el carácter del título Amico Fritz de Mascagni en la ópera del mismo nombre en el Teatro Filarmónico di Verona, Italia. Comparte escenario con Cecilia Gasdia y el director Steven Mercurio.

Del 26 de julio al 3 de agosto de 2002, Andrea hace el papel del teniente Benjamín Franklin Pinkerton en “Madama Butterfly” en el 48th Festival Puccini de Torre del Lago.

En febrero de 2003 Andrea presenta un concierto exclusivo de “Madame Butterfly”, junto con Carla Maria Izzo en el Grimaldi Forum de Montecarlo, a la que asistieron la princesa Carolina de Mónaco. En mayo del mismo año sale a la venta su segunda obra Tosca.

En enero de 2004, en Bolonia, interpreta de nueva cuenta la ópera Werther de Massenet junto con La Charlotte que es interpretada por Julia Gertseva. En junio del mismo año es lanzado Il Trovatore de Verdi. En julio, Andrea interpreta el pintor Cavaradossi en Tosca de Puccini en la Torre del Lago en Italia con ocasión del 50 aniversario del Festival Puccini.

Finalizando 2005 sale a las tiendas Werther, su tercera ópera completa. En octubre de 2006, sale a la venta la ópera Pagliacci de Leoncavallo con Andrea cantando el papel de Canio junto con Ana María Martínez, dirige su amigo y director Steven Mercurio.

En 2007, lanza Cavalleria Rusticana de Mascagni al lado de Paoletta Marrocu y de nueva cuenta dirige Steven Mercurio.

A mitad del 2008 se pone al mercado la ópera completa Carmen de Bizet con Andrea Bocelli, Marisa Domashenko, Eva Mei y Bryn Terfel. La dirección es a cargo del maestro y amigo Myung-Whung Chung.

En julio de 2008, de nuevo regresa a los teatros con la ópera Carmen de Bizet, en la que interpreta el papel de Don José junto con Ildiko Komlosi en el papel de Carmen yMaria Carola como Micaela, la dirección es a cargo del maestro Alain Lombard llevándose a cabo en el famoso Teatro dell’Opera di Roma, Italia.

Pop

• II Mare Calmo della Sera (1994)

• Bocelli (1995)

• Romanza (1996)

• Sogno (1999)

• Cieli di Toscana (2001)

• Andrea (2004)

• Amore (2006)

• Under The Desert Sky (2007)

• Vivere: The Best of Andrea Bocelli (2007)

• Vivere: Live in Tuscany (2008)

• My Christmas (2009)

• Concerto: One Night in Central Park (2011)

• Passione (2013)

• Cinema (2015)

Clásica

• Hymn for the World (Con Cecilia Bartoli) (1997)

• Aria: Il Opera Album (1997)

• Hymn for the World 2 (Con Cecilia Bartoli y Bryn Terfel) (1998)

• Sacred Arias (1999)

• Verdi (2000)

• Verdi: Réquiem (2001)

• Sentimento (2002)

• Incanto (2008)

• Notte Illuminata (2011)

• Opera (2012)

• Opera: The Ultimate Collection (2014)

Ópera

• Puccini: La Bohème (2000)

• Puccini: Tosca (2003)

• Verdi: Il Trovatore (2004)

• Massenet: Werther (2005)

• Leoncavallo: Pagliacci (2006)

• Mascagni: Cavalleria Rusticana (2007)

• Bizet: Carmen (2008)

• Giordano: Andrea Chénier (2010)

• Gounod: Roméo et Juliette (2012)

• Puccini: Manon Lescaut (2014)

• Puccini: Turandot (2015)

Discografía en castellano

• Romanza (1996)

• Sueño (1999)

• Cieli di Toscana (2001)

• Amor (2006)

• Viviré: Lo Mejor de Andrea Bocelli (2007)

• Mi Navidad (2009)

• Pasión (2013)

Sencillos

• Quando/Amico Mio (1985)

• Il diavolo e l’angelo (1991) vinilo, cara ‘B’ “Proprio Tu”

• Miserere (Con Zucchero y Luciano Pavarotti)(1992)

• Il Mare Calmo Della Sera (1994)

• Vivere (con Gerardina Trovato; español, italiano) (1994)

• La Luna (1995)

• Vivo Per Lei (Versión en español, francés y alemán) (1995)

• Con Te partirò (Versión en italiano y español) (1995)

• Butterfly (Con Zenima en el álbum “Butterfly”) (1996)

• Time to Say Goodbye (con Sarah Brightman) (1997)

• Amore Splendida Luce/La Luna (con Helen Schneider & Gianna Nannini) (1997)

• The Prayer (Versión Solo] (1998)

• Canto della Terra (3 versiones) (1999)

• ‘O Mare e TU (Con Dulce Pontes; versión en Portugués y español) (1999)

• Melodramma (2 versiones: español e italiano) (2001)

• L’abitudine (con Helena Hellwig; 3 versiones) (2001)

• Proteggimi (incluida en la banda sonora de la película “Vajont”) (2001)

• When a Child Is Born (2004)

• Dell’Amore Non Si Sa (Con Hayley Westenra del álbum “Odyssey”) (2005)

• Un Nuovo Giorno (2005)

• Desiderio (Incluida en el álbum “Many Voices” con Steven Mercurio) (2006)

• Because We Believe (con Marco Borsato) (2006)

• Conradiana (En el álbum “We all Love” de Ennio Morricone) (2007)

• Italia (Del álbum “Italia” con Chris Botti) (2007)

• Io Ci Saró (Para el álbum “The Magic Of Lang Lang” de Lang Lang) (2007)

• Canto della Terra (con Sarah Brightman del álbum Symphony) (2008)

• Dare To Live (con Laura Pausini) (2008)

• Embrace in Love and Dream (con Jane Zhang; Tema candidato para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008) (2008)

• Ray of Hope (con Liel Kolet del álbum “Ray of Hope” (2008)

• Canto del sole inesauribile (con Plácido Domingo del álbum “Amore Infinito”) (2008)

• Ouverture (en el álbum “O.P.G.A” de Claudio Baglioni) (2009)

• I Believe (con Katherine Jenkins del álbum “Believe”) (2009)

• Stranger in Paradise (con Tony Bennett del álbum “Duets II”) (2011)

• Per te (For You) (con Chris Botti del álbum “Impressions”) (2012)

• La forza del sorriso (2015)

• Nelle tue mani ( now we are free)(2015)

DVD

• A Night in Tuscany (1997)

• Sacred Arias (2000)

• Christmas Glory at Westminster Abbey (2000)

• Tuscan Skies (Cieli di Toscana) (2001)

• American Dream: Statue of Liberty Concert (2001)

• Credo (2006)

• Under The Desert Sky: Live at Lake, Las Vegas (2007)

• Vivere: Live in Tuscany (2008)

• Incanto: The Documentary (2008)

• My Christmas Live: Andrea Bocelli & David Foster (2009)

• Concerto: One Night in Central Park (2011)

• Love in Portofino (2013)

Canciones en Español

• A ti

• Amapola

• Bajas de las estrellas

• Bésame mucho

• Blanca Navidad

• Canción desafinada

• Canto de la Tierra

• Cuando me enamoro

• Dios nos bendecirá

• El abeto

• El mar y tú

• El misterio del amor

• El silencio de la espera

• En Aranjuez con tu amor

• Gloria in Excelsis Deo

• Granada

• Hermosas estrellas

• Júrame

• La costumbre

• La voz del silencio

• Las hojas muertas

• Me faltas

• Mil lunas mil olas

• Momentos

• Noche de Paz

• Nuestro encuentro

• Perfidia

• Pero te extraño

• Por amor

• Porque tú me acostumbraste

• Por ti volaré

• Santa Claus Llegó a la Ciudad

• Santa la noche

• Sin tu amor

• Solamente una vez

• Somos novios

• Sueño

• Un dulce melodrama

• Venid y adoremos

• Verano

• Vive ya

• Viviré

• Vivo por ella

• Quizás, Quizás, Quizás (con Jennifer Lopez)

Noticia al Día/Agencias