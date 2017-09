Septiembre 12, 2017 - 8:54 am

La competencia de fútbol más esperada del año inicia este martes, a partir de las 2:30 de la tarde (hora de Venezuela). Desde el estadio Camp Nou, Barcelona y Juventus protagonizarán el partido más atractivo en la jornada de Champions.

Ambos clubes se enfrentaron en la final de 2015 (Barcelona venció 3-1) y, en la pasada edición, el conjunto italiano eliminó a los catalanes en los cuartos de final (3-0 / 0-0). El argentino Paulo Dybala, que será titular para los de Massimiliano Allegri, fue autor de dos goles en los últimos dos duelos.

Barcelona, con Ernesto Valverde como director técnico, buscará revancha en su estadio. Lionel Messi viene de anotar un ‘hat trick’ en la Liga de España, y una vez más tendrá la oportunidad de batir a Gianluigi Buffon.

Otro de los partidos interesantes será el Roma vs Atlético de Madrid, desde el estadio Olímpico en la capital italiana. Los ‘colchoneros’ intentarán nuevamente materializar el sueño de conquistar una Liga de Campeones.

El Qarabag hará su estreno en ‘Champions’ frente al Chelsea, en el Stamford Bridge. El compromiso estará lleno de emotividad por el debut del club que representa a Azerbaiyán. También podrá verse la actuación del poderoso Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé, que visitará al Celtic de Escocia.

Estos son los juegos para hoy:

AS Roma vs Atlético de Madrid (ESPN)

Barcelona vs Juventus (FOX Sports)

Bayern Münich vs Anderlecht (ESPN 2)

Benfica vs CSKA Moscú

Celtic vs Paris Saint-Germain (FOX Sports 3)

Chelsea vs FK Qarabag (ESPN 3)

Manchester United vs Basilea (FOX Sports 2)

Olympiakos vs Sporting Lisboa

Todos los partidos de ‘Champions‘ comenzarán a las 2:30 de la tarde.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día