Hinterlaces: 60% de los venezolanos respalda Ley contra el Odio y la Intolerancia

Septiembre 3, 2017 - 12:20 pm

El proyecto de Ley Constitucional contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, debatido en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que actualmente es sometido a consulta pública, es respaldado por 60% de los venezolanos.

Así lo señala la más reciente encuesta realizada por Hinterlaces entre 18 y 30 de agosto pasado, con unas 1.580 entrevistas directas, y cuyos resultados fueron dados a conocer por José Vicente Rangel, durante su programa dominical José Vicente Hoy.

Al cierre de la sección de dicho programa transmitido por Televen, Rangel indicó que sólo 33% de las personas entrevistadas manifestaron su desacuerdo por este instrumento legal que permitirá frenar la campaña de odio y de violencia promovida por sectores extremistas de la oposición, que ha generado en los últimos meses quema de personas vivas y asesinatos por ser calificadas como chavistas y hechos vandálicos que han dejado un saldo de más de 100 fallecidos y un millar de heridos.

Asimismo, agregó que el sondeo arrojó que 65% de la población señalan que los responsables de esos hechos, que además generaron daños millonarios a bienes públicos y privados, deben ir presos.

Del total de los encuestados dijeron que no deben ir presos el 29%, mientras que el 6% restante no contestó o manifestó no saber.

De igual manera, a la pregunta: “¿Cómo calificaría usted el desempeño de la Asamblea Nacional Constituyente hasta ahora?”, Rangel informó que 59% contestaron entre muy bueno, bueno y regular a bueno, frente a 38% que contestaron regular a malo (9%), malo (10%) y muy malo (19%); el resto no contestó.

AVN