Henri Falcón: Campaña oficialista es un gasto estruendoso

septiembre 23, 2017 - 5:49 pm

En el inicio de la campaña electoral de cara a las regionales del 15O, el gobernador de Lara, Henry Falcón, candidato a la reelección, cuestionó los altos costos de la campaña electoral oficialista frente a las necesidades que están pasando los venezolanos.

“Cómo no les da pena ese gasto estruendoso, propagandístico mientras miles de niños no tienen cómo comer y los abuelos no tienen como comprar una medicina, son unos inmorales”.

Aseguró que su campaña será por el respeto y la democracia de Lara y contra la inmoralidad de unos desadaptados que siembran terror, hambre, pobreza, miseria y desigualdad, esa es mi campaña”.

Unión Radio