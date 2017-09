Septiembre 10, 2017 - 11:48 am

El piloto alemán Michael Schumacher acababa de conquistar el Gran Premio de Italia, un 10 de septiembre de 2006. Tras su victoria, confirmó ante los medios una noticia que ya se presentía: su retiro de la Formula Uno cuando termine la temporada.

“Las palabras no bastan y diga lo que diga ahora nunca podré expresar lo mucho que amo este mundo fascinante de los deportes de motor y todo lo que me ha dado. Desde el ‘karting’ a la Fórmula Uno he vivido momentos que jamás olvidaré. Estoy profundamente agradecido por todo lo que he tenido”, rezó el comunicado conjunto emitido por la escudería Ferrari que se reprodujo en la conferencia de prensa.

“Quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado, apoyado e inspirado desde mi infancia. Sobre todo, quiero dar las gracias especialmente a Corinna y a mis dos hijos, que me han dado la fuerza para hacer lo que he hecho”, expresó el germano.

“Pronto mi futuro le pertenecerá a mi familia, aunque me alegro de seguir siendo parte de Ferrari. Sin embargo, ahora lo que importa es este campeonato del mundo”, agregó.

Con 37 años, Schumacher decía adiós como dueño de prácticamente todos los récords de la F1. Sus siete campeonatos superan por dos a los cinco que logró el argentino Juan Manuel Fangio.

Pero el 23 de diciembre de 2009, el J’Káiser’ hacía oficial su regreso a las pistas. Fue fichado para la temporada 2010 por la escudería Mercedes GP por 3 años y 7 millones de euros. Schumacher no tuvo el desempeño que años anteriores había mostrado con Ferrari y apenas logró un noveno (2010), octavo (2011) y decimotercer puesto (2012).

Luego se produjo el anuncio de la contratación de Lewis Hamilton por parte de Mercedes-Benz para 2013, hecho que dejó a alemán sin volante. Pocos días después confirmaba su retirada definitiva de la competición.

Actualmente, Michael Schumacher se encuentra en coma inducida por el accidente que sufrió el 29 de diciembre de 2013. Mientras esquiaba en los Alpes Franceses sufrió un golpe en la cabeza que le ocasionó serias lesiones cerebrales. Su estado de salud es una incógnita, ya que Sabine Kehm, portavoz de la familia, desmiente cualquier rumor que llegue a la prensa.

Noticia al Día / Agencias