Guanipa: Trabajaremos en las complejidades que enfrenta la Guajira venezolana

El candidato a la gobernación del Zulia, Juan Pablo Guanipa, inició su recorrido como el abanderado de la unidad por la Guajira venezolana donde se reencontró con la tierra que preserva las raíces de los zulianos.

“No podemos abandonar nuestras raíces, no podemos olvidarnos de dónde venimos, pero especialmente no podemos dejar a un lado la profunda crisis que enfrenta nuestra gente en este importante municipio de la entidad”.

Guanipa Afirmó que el 75 % de las familias de la Guajira venezolana vive en precarias condiciones. Indicó que ante los altos costos de los productos que se venden en el mercado del sector ‘Los Filuos’ es casi imposible llevar una alimentación adecuada.

“Este mercado de ‘Los Filuos’ debería ser un mercado binacional repotenciado y tiene una infraestructura destruida. La Guajira sólo ha servido para discursos políticos”.

Agregó que los servicios públicos de la sub región Guajira se suman a la extensa lista de requerimientos que los habitantes de la zona pidieron sean resueltos lo antes posible. “No es posible que todos los días se vaya la luz, no es posible que tengan problemas con el agua, no hay hospitales que cuenten con lo necesario para enfrentar la falta de medicamentos”.

Aseguró que una vez asumida la gobernación del Zulia regresará hasta el municipio guajiro para crear estrategias que fortalezcan el comercio, generen mayores oportunidades con planes que contrarresten las complejidades de la zona. “Nos comprometemos con la zona más depauperada de todo el Zulia y vamos a trabajar en conjunto porque le daremos a las comunidades indígenas lo que merecen tener”.

