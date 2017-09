“Gringo Come Arepa” presenta su línea de camisetas inspirada en Venezuela

septiembre 28, 2017 - 5:31 pm

Luego de revolucionar las redes sociales, gracias a sus original campaña para conocer a Nacho y su versión del tema “Mi Felicidad” de Victor Muñoz, El nuevo fenómeno de las redes, Bradley Center “Gringo come arepa“, tiene todo listo para el lanzamiento de una línea de camisetas inspiradas en la cultura Venezolana este mes de septiembre. La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para la ONG sin fines de lucro “La Venezuela que creo”, ubicada en la ciudad de Valencia – Edo. Carabobo.

Esta línea de franelas cuenta con ocho modelos dirigidos a hombres y mujeres, que expresan las frases que han caracterizado a este personaje tras intentar aprender a hablar español, además de las palabras típicas del venezolano.

“Esta iniciativa surgió con la finalidad de ayudar a un pueblo que aun estando en la distancia, gracias a mi novia he aprendido a querer como si fuese mío. Ahorita están pasando un mal momento y cuando vimos todas las actividades que realiza “La Venezuela que quiero” no dude ni un minuto en crear esta línea de ropa que les permita recaudar fondos y seguir ayudando”, expreso el Gringo Come Arepa.

Esta ONG esta conformada principalmente por jóvenes venezolanos comprometidos con su país y dispuestos a trabajar por y para aquel que lo necesite. Actualmente se encuentran comprometidos con casas hogares en Caracas, Valencia, Barquisimeto y Yaracuy donde aprovechamos de hacer turismo e invitar a sus seguidores a apostar a conocer nuestro país.

Estas camisetas estarán disponibles en países como Panama, Colombia, EE.UU y Venezuela. Para conocer como adquirirlas puedes seguir a este particular personaje en sus redes sociales como @GringoComeArepa.

Noticia al Día/Nota de prensa