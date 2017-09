González: Lo único que se está pidiendo es que se respete la ley

septiembre 27, 2017 - 4:40 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y jefe de fracción parlamentaria de la oposición, Stalin González, reiteró que la unidad tiene una posición clara de que está abierta y dispuesta a buscar un acuerdo político que le de una solución a la crisis y que ese acuerdo pasa por que se respete la Constitución y el cronograma electoral establecido y que está pendiente.

“Vamos para una elección de gobernadores que debieron haberse hecho hace diez meses, una elección de alcaldes que todavía no se ha anunciado y una elección presidencial de la que todavía no hay fecha, y el gobierno ha hecho todo para que no vayamos” reiteró.

En ese sentido, el parlamentario insistió en que “lo único que se está pidiendo es que se respete la ley y por las violaciones en el ámbito campo electoral es que no se va a República Dominicana”.

Unión Radio