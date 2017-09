Gobierno entregará esta semana el bono educacional a través del Carnet de la Patria

septiembre 25, 2017 - 9:21 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes que será profundizado el funcionamiento del carnet de la patria, por lo que de ahora en adelante los venezolanos podrán adquirir el Bono Educacional a través de la adquisición de dicho material.

“Le he entregado a cada uno de la lista del bono educacional que se entregará esta semana, más de un millón de bono educacional, a través del Carnet de la Patria. Inclusive, si fuese el caso que alguno de ustedes, encontraran en algunas comunidades, gente que no le ha llegado el bono educacional, le he dado todo el poder para que esas personas sean incluidas en el bono educacional, con el carnet de la patria en la mano”, dijo.

Luego de sostener un encuentro con los gobernadores y candidatos a las elecciones regionales pautadas para este 15 de octubre, el dignatario nacional informó que se profundizará el funcionamiento del carnet de la patria, por lo que el Bono Educacional será entregado a quienes se encuentren registrados bajo dicho sistema.

AVN