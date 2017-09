Cómo ganar la guerra contra las drogas, según Portugal

septiembre 27, 2017 - 7:50 pm

En una escalinata rota, un pescador de 37 años mezclaba heroína con cocaína y preparaba con cuidado una jeringa hipodérmica. “Es difícil encontrar una vena”, dijo el hombre llamado Mario, que finalmente encontró una en su antebrazo y se inyectó el líquido color café. Su brazo goteó sangre, que se acumuló sobre uno de los escalones, pero él ni siquiera pestañeó.

“¿Estás bien?”, le preguntó Rita Lopes, una psicóloga que forma parte de un programa comunitario llamado Crescer. “¿No es demasiado?”, Lopes monitorea a los portugueses que usan heroína como Mario, los alienta para que intenten dejarla y les entrega hipodérmicas limpias para evitar la propagación del sida.

Hace décadas, Estados Unidos y Portugal enfrentaron muchos problemas con las drogas ilegales y ambos países tomaron medidas decisivas, pero en direcciones diametralmente opuestas. Estados Unidos emprendió una fuerte campaña para combatirlas y gastó miles de millones de dólares para encarcelar a los usuarios de drogas. En contraste, Portugal decidió aplicar un experimento monumental: despenalizó el uso de drogas en 2001, incluso de heroína y cocaína, y lanzó una importante campaña pública de salud para acabar con la adicción. Desde entonces, en Portugal se trata la adicción a las drogas como un reto médico más que como un problema del sistema de justicia.

En contraste, Portugal tal vez está ganando en la guerra contra las drogas —al decidir ponerle fin—. En la actualidad, el Ministerio de Salud estima que solo unos 25.000 portugueses utilizan heroína, un descenso en comparación con los 100.000 que la usaban cuando comenzó a aplicarse la política.

Entre los portugueses, el número de muertes por sobredosis cayó más del 85 por ciento, aunque volvió a subir un poco después de que estalló la crisis económica europea en años recientes. A pesar de eso, la tasa de mortalidad por drogas es la más baja de Europa occidental; equivale a la décima parte de lo registrado en el Reino Unido o Dinamarca y aproximadamente a un cincuentavo de la cifra más reciente de Estados Unidos.

Vine a Portugal a hablar con los traficantes de drogas, usuarios y expertos en salud pública porque este país se ha convertido en un modelo gracias a la aplicación de una política que no solo es compasiva, sino también efectiva.

No se trata de ningún milagro ni de una solución perfecta. Sin embargo, si Estados Unidos pudiera lograr la tasa de mortalidad por drogas que registra Portugal, sería como salvar una vida cada diez minutos. Se salvarían casi tantas vidas como las que se pierden en la actualidad por el uso de armas y los accidentes automovilísticos.

Este tema es muy personal para mí, porque el pueblo del que soy originario, que se encuentra en el área rural de Oregon, se ha visto devastado por el uso de metanfetaminas y, últimamente, opioides. Algunos de mis compañeros de escuela han muerto y la vida de unos más ha quedado destruida; mi amor platónico de la secundaria ahora es indigente a causa de sus adicciones.

Muchas personas también vienen a Portugal para explorar cómo luce en la realidad un enfoque más inteligente basado en el interés por la salud. Delegaciones de todo el mundo vuelan a Lisboa para estudiar lo que ahora llaman “el modelo portugués”.

“Es lo mejor que le ha sucedido a este país”, comentó Mario Oliveira, de 53 años, un antiguo tipógrafo que se hizo adicto a la heroína hace 30 años, mientras tomaba metadona de un vaso de plástico que había obtenido de una camioneta. Estas camionetas son un vínculo crucial en las nuevas medidas de salud pública de Portugal, pues recorren las calles de Lisboa todos los días del año para ofrecer metadona, un opiáceo sintético, gratuitamente a los usuarios, de manera que logren estabilizarse y sean capaces de conservar un empleo.

En Estados Unidos, también existen programas que utilizan metadona y otras sustancias, pero por lo regular son muy costosos o es difícil tener acceso a ellos. En consecuencia, solo el diez por ciento de los estadounidenses que luchan contra alguna adicción recibe tratamiento; en Portugal, el tratamiento es el estándar.

“Si no pudiera venir aquí, no sé si todavía estaría vivo”, me dijo Oliveira. Relató que acostumbraba robar para mantener su mal hábito, pero ahora está tomando las riendas de su vida. Hace dos semanas, comenzó a reducir su dosis de metadona, y espera eliminar por completo su uso de opioides.

No obstante, el enfoque de Portugal tampoco es una fórmula mágica.

“Soy indigente, desempleado y ahora soy adicto de nuevo”, señaló Miguel Fonseca, un mecánico eléctrico de 39 años, mientras sostenía un encendedor debajo de una hoja de papel aluminio para transformar una pizca de heroína en polvo en vapor e inhalarlo para drogarse. Gasta unos 100 dólares al día en ello, y en el pasado ha recurrido al robo para mantenerlo.

Así que aclaremos qué hizo y qué no hizo Portugal. En primer lugar, no modificó la legislación en materia de tráfico de drogas: en Portugal todavía encarcelan a los traficantes. Tampoco legalizó realmente el uso de drogas; más bien, en vez de que la compra o posesión de pequeñas cantidades (el equivalente de hasta diez días de consumo) sea un delito, es una falta administrativa, es decir, que se considera como una infracción de tráfico.

Quienes incurren en esta falta deben asistir a una audiencia ante la “Comisión de Disuasión”, que es una reunión informal con trabajadores sociales cuyo objetivo es evitar que los usuarios casuales se vuelvan adictos.

The New York Times