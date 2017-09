Fuertes bajones eléctricos afectan a los zulianos este jueves

Septiembre 14, 2017 - 8:51 pm

Fuertes bajones eléctricos se han registrado en menos de una hora en Maracaibo y parte de San Francisco este jueves, 14 de septiembre.



La Lago, Cumbres de Maracaibo, La Victoria, Bella Vista, 5 de julio, Pomona, Sabaneta, Circunvalación 1 y 2, así como Sierra Maestra y la avenida 40 de San Francisco son los sectores más afectados la noche de este jueves.

Usuarios también reportan que tras los bajones de electricidad, se generan fluctuaciones de la energía. Además, según denuncias, explotaron dos transformadores en 5 de julio. Hasta el momento Corpoelec no ha aclarado las causas que produjeron los bajones.

via @Godinecio : pésimo servicio eléctrico, pésimas condiciones laborales, pero no son capaces de denunciar sus propias falencias, Complices

via @Godinecio : somos la burla mundial de los servicios eléctricos, una verdadera vergüenza #BajondeLuz

via @wildelgado1978: en #Maracaibo nos tienen tan jodios con el lio electrico y pa q no tengamos donde quejarnos en twiter no hay corpoele

— traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 15 de septiembre de 2017