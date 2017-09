Fue noticia el 7 de septiembre de 2016: Alguien me puede decir ¿qué pasó aquí?

Septiembre 7, 2017 - 9:49 am

Juego el Kino Táchira desde el día que siendo reportero de Panorama, José Semprún me pautó entrevistar a un ganador de 25 millones de Bs. de los viejos ¡qué si eran cobres! Se trataba de un señor muy estimado en su comunidad porque trabajaba en el Hospital Cecilia Pimentel donde se atiende a los leprosos. Vivía por Los Haticos y tenía un Caprice negro a la sombra del estacionamiento. Al llegar nos sorprendió una larga cola a la entrada. Gente esperando para verlo, desearle mucha buenaventura y venderle cualquier loca idea en la cual gastar tanta plata, otros para pedir dinero con ese descaro que tienen todos los sinvergüenzas. El afortunado ganador se negó a atender a los periodistas. “Dígale que venimos de Panorama”, dijimos. La puerta se abrió y nos invitaron a pasar. Charlamos amenamente. Era un hombre de una vida sencilla. Una esposa bella y unos hijos adolescentes. Me dijo cosas como: el carrito no lo voy a vender, no voy a dejar de trabajar y no me voy a mudar. Más tarde – pocos años – en una guardia sofocante de sucesos me lo encontré en la sede de la PTJ – ahora CICPC- bajando de un camionetón. Ya no era el afortunado ganador, ahora era el millonario. Supe que hasta se había divorciado. Bueno, los cobres cambian toda vaina, dicen por ahí.

En una oportunidad el mismo, César Gonzáles me comentó que eran asombrosas las historias de las personas que ganaban el Kino millonario. Unas por locas, otras por fantásticas y también por desconsoladoras. Yo quiero vivir la mía ¡Por eso lo juego!

Esta retahíla viene a cuento, porque como les decía, soy jugador del Kino Táchira y la semana pasada compré mi boleto que dice: Sorteo 1258, fecha 29/08/2016 Cartón serial: 0.911.404. Hasta allí todo bien, la vaina se me tupe cuando empiezo a buscar – como siempre – los resultados en internet. Resulta que el sorteo 1258 tiene fecha del 5 de Septiembre que es lunes y para la fecha 28 de Agosto pues no hay sorteo, siendo lunes también. Aparecen otros sorteos de años anteriores con el mismo número 1258.

Antes de que se me desconecten por recalentamiento las cuatro neuronas que me quedan funcionando ¿puede alguien explicarme qué cdm pasó aquí?.

Thom Cruz