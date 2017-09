Fue noticia el 6 de septiembre de 2016: ¿Michael Jackson está vivo? (+Videos)

Septiembre 6, 2017 - 2:18 pm

Una foto de Paris Jackson ha alterado a los fanáticos de su padre, Michael Jackson, pues aseguran que el cantante está vivo.

A pesar de que la joven publicó la foto en abril pasado, ahora es que están saliendo más las teorías de que en la imagen aparece el Rey del Pop, quien murió en junio de 2009.

Paris tomó la foto mientras estaba en su carro en Joshua Tree, California.

Ella aparece en el asiento del pasajero, al lado se ve el pelo de su perro y atrás una oscura silueta con un sombrero, lo que fanáticos aseguran se trata del astro del pop.

“¿OMG ese es Michael en la parte de atrás?”, escribió uno de los seguidores.

Fueron tantos los comentarios de las personas preguntándole a Paris que si ese era su papá que la joven decidió borrar la foto, pero cuando lo hizo ya había sido compartida por muchos.

Ahora han hecho vídeos que intentan probar que Jackson está vivo.

Uno de ellos ha sido visto más de 900,000 veces y empieza con la palabra “Believe” (“Cree”).

Esta es la segunda teoría que sale a la luz sobre el cantante.

A principios de este año, un hombre publicó en YouTube el vídeo titulado, “Michael Jackson appears after seven years (2016) with proof” (Michael Jackson aparece después de siete años (2016) con prueba”. En el vídeo muestran fotos que tratan de apoyar la versión.

De esta manera, Michael Jackson se suma a las leyendas que, según algunas personas, no están muertas, como ha ocurrido con Walt Disney y Elvis Presley.





Agencias