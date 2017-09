Fue noticia el 15 de septiembre de 2016: Si me asaltan con pistola qué hago, Mirá los consejos de los expertos

Septiembre 15, 2017 - 10:45 am

Para nadie es un secreto que vivir en Venezuela ha sido una tarea difícil, pues la delincuencia se ha vuelto el miedo de todo aquel ciudadano que se encuentra en la calle. El presenciar un asalto es angustiante e incómodo, y es por eso que en caso de ser objeto de un robo a mano armada es preciso estar preparado para esa situación.

A continuación les presentamos una serie de recomendaciones básicas que se deben tener en cuenta al ser víctimas de un ataque a mano armada:

Mantener la calma: Por difícil que parezca, es preciso conservar la calma y muy importante sensibilizar a las personas que nos acompañen al momento del asalto. Recuerda mantener la tranquilidad. Es preciso hacer sentir al delincuente que tiene el control de la situación y no gritar o alterarse, debido a que de lo contrario puede sentirse retado, con el ánimo de tomar el control total de la situación y hacernos daño.

Bajar la mirada: A los delincuentes no les gusta que los miremos a la cara, pues los estamos identificando, por tanto, es importante bajar la mirada y obedecerles. No vamos a someternos cobardemente ante él, sino que vamos a acatar órdenes. Mantenga las manos en una posición en la que el delincuente las pueda observar en todo momento.

Escuchar al ladrón: Resulta fundamental prestar atención y oir atentamente lo que nos pide. En muchas ocasiones solo quieren la cartera, el reloj y el teléfono móvil o, en otros casos, el auto.

Hablar y prevenir cualquier movimiento: Es importante comunicar de manera verbal que vamos a acceder a sus demandas. Usa frases como: “vamos a acabar rápido con esto, no vamos a tener ningún problema, te voy a entregar todo, no me hagas nada”. Asimismo, debemos prevenir cualquier movimiento que vayamos a hacer. Es preciso considerar la posibilidad de que los delincuentes se encuentren bajo los efectos de alguna droga y un movimiento rápido o aspaviento pueden hacerles pensar que sacaremos un arma para defendernos o lo intentaremos agredir.

En este sentido y en caso de robo de vehículo con violencia, es importante indicarle al delincuente que nos vamos a bajar del automóvil para entregárselo y que nos vamos a quitar el cinturón de seguridad, proceder a la maniobra de forma lenta y descender del vehículo. Si la situación comienza a complicarse y violentarse por alguna razón, finje un desmayo, un ataque epiléptico o una convulsión, y eso permitirá que el delincuente, ante una acción no agresiva pero sí comprometedora para él, opte por huir de la escena.

Observar detalles: De manera discreta hay que recordar y fijarse en los rasgos de los delincuentes: la forma en la que hablan, si se comunicaban entre ellos y si lo hacer con algún apodo. Puedes distinguir lunares, cicatrices, tatuajes, uso de algún ‘piercing’ o arete, observar sus zapatos y cinturón, pues son cosas que difícilmente se cambian los ladrones y este tipo de detalles conforman valiosa información para la policía al momento de denunciarlos y proceder a su persecución y captura.

Debemos saber que cada situación es distinta, y es por ello que debemos ser inteligentes ante un acto delictivo, tomando en cuenta lo importante que es la vida. El mejor consejo es no reaccionar de manera violenta, no alterarse, no correr, no agredir al delincuente, sino permanecer calmado y acatar la orden.

Chiciel Vargas/ Pasante

Infografía: Sharolt Alfonzo

Noticia al Día