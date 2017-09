Fue noticia el 12 de septiembre de 2016: Erika de la Vega, “Al final Capriles se quedó con la otra”

Septiembre 12, 2017 - 9:07 am

Erika de la Vega, reconocida comunicadora social y ex pareja del dirigente político Henrique Capriles,confesó que cuando estaba junto al gobernador del estado Miranda no estaba dispuesta a hacer sacrificios por la política.

“Al final Henrique se quedó con la otra, con la que se tenía que quedar: Venezuela”, afirmó la presentadora venezolano en una entrevista ofrecida a Shirley Varnagy, a través de Venevisión Plus.

Por otra parte, De la Vega también confesó que haber dejado la radio fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Aseguró además que no desea despedirse de Venezuela.

Asimismo, afirmó que su compañero Luis Chataing le enseñó a no tener tener estereotipos para gustarle a la gente.

“Me gustaría volver al sitio donde pertenezco”, expresó De la Vega”

“ @LuisChataing me enseñó que no debía tener ningún estereotipo para gustarle a la gente” #ShirleyConErika

“No me he despedido porque no me quiero despedir de Venezuela” #ShirleyConErika

— Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) 12 de septiembre de 2016