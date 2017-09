Freddy Guevara reveló posición de la MUD a Almagro ante ausencia en Dominicana

septiembre 27, 2017 - 11:24 pm

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, se comunicó con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para informarle que el gobierno nacional no cumple con los acuerdos para llevar hacia adelante el diálogo nacional.

“En Venezuela no hay negociación posible con engaños”, le dijo.

La Mesa de la Unidad Democrática decidió no asistir a las conversaciones que se llevarían a cabo en República Dominicana este martes.

“Dejé claro al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que no reconocemos ni reconoceremos la fraudulenta asamblea nacional constituyente y que no iremos a ningún proceso de negociación que no brinde las condiciones para la transición en Venezuela. Con lo cual estuvo totalmente de acuerdo”, expresó Guevara.

Almagro consideró, al igual que la MUD, que “cualquier negociación seria en Venezuela debe cumplir con condiciones que dejen ver una voluntad real de lograr la transición pacífica”.

“El secretario general de la OEA, Luis Almagro, nos dijo que desde el organismo la mayoría de los países de la región mantienen la posición firme de desconocer y rechazar a la fraudulenta asamblea nacional constituyente de Maduro. No habrá reconocimiento, solo mayor presión”, señaló.

Guevara opinó que el gobierno solo quiere engañar a la comunidad internacional sobre la situación en Venezuela, pero que no lo logra; pues solo reciben más sanciones.

“En la comunidad internacional nadie cree en las mentiras del régimen ni que quieren iniciar un diálogo real, por eso se multiplican las sanciones y la presión contra Maduro”, aseveró

El Nacional