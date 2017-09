Florido: No están dadas las condiciones para otro encuentro en RD

septiembre 26, 2017 - 11:27 am

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, informó este martes que los requisitos que se requieren para iniciar un proceso en República Dominicana no están dados, ya que aún no hay una agenda “clara y seria” que permita que haya un acuerdo duradero y permanente.

Resaltó que la Mesa de la Unidad Democrática ha tenido la “mejor disposición” para construir un acuerdo serio, pero en estos momentos “no están dados los requisitos previos para ese encuentro”, así explicó en vista del próximo encuentro entre la oposición y el Gobierno en RD, que había sido programado para este miércoles 27 de septiembre.

Destacó que hay requisitos en materia de DDHH, garantías electorales y la solicitud de tener no cuatro sino seis garantes, que aún no tienen respuesta por parte del Gobierno. En tal sentido, informó que para asistir a Dominicana deben contar con una agenda clara para continuar con el encuentro “exploratorio” en la isla caribeña.

“El gobierno no ha cumplido los requisitos previos y esos son muy importantes para el país: garantías democráticas, ayuda humanitaria, liberación de los presos políticos, restitución de funciones de la Asamblea Nacional (…) hasta este momento no se han cumplido por lo que aún no están dadas las condiciones para que podamos continuar con un encuentro en República Dominicana”, expresó el parlamentario quien aseguró que los distintos cancilleres de la comunidad internacional participante en la negociación, ya están informados sobre su posición.

“Para que las cosas salgan bien el que tiene que dar muestras de seriedad es el gobierno de Maduro”, sentenció.

Noticia al Día