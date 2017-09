Florido: El Gobierno quiere minar el camino a un proceso de negociación con la comunidad internacional

septiembre 18, 2017 - 8:08 am

“Usan el diálogo para descalificar a la oposición”

El diputado y presidente de la comisión de Política Exterior, Luis Florido, afirmó que las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro son falsas, y que busca “minar el camino a un proceso de negociación serio con la comunidad internacional”.

Florido, entrevistado en Globovisión, resaltó que deben “ser serios” en cuanto a lo que significa un proceso de negociación con apoyo de la comunidad internacional. Afirmó que a la oposición es a la que más le conviene.

“Es un éxito de la diplomacia parlamentaria que el mundo esté con la lucha de los venezolanos, y no tener el prurito de si nos vemos o no (…) Lo que no podemos es prestarnos para el show al que el Gobierno nos tiene acostumbrados, de usar el diálogo para descalificar a la oposición”, señaló.

Ante las críticas de opositores que no están de acuerdo con el diálogo, destacó que “no fuimos electos para ser populares, te eligen para ser responsable”. En ese sentido, indicó que deben aprovechar el apoyo de la comunidad internacional.

Noticia al Día